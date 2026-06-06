Estados Unidos logró recuperarse del golpe recibido al minuto de juego y alcanzó el empate 1-1 frente a Alemania en el Soldier Field de Chicago. A los 36 minutos de la primera etapa, Antonee Robinson apareció en ataque para vencer la resistencia alemana y establecer la igualdad para el equipo dirigido por Mauricio Pochettino. Los teutones se habían adelantado apenas iniciado el encuentro con un cabezazo de Kai Havertz tras una asistencia de Joshua Kimmich.

Kai Havertz aprovechó un centro perfecto de Joshua Kimmich y, ganando en las alturas, venció de cabeza a Matthew Freese para abrir el marcador apenas iniciado el encuentro.

El conjunto norteamericano, dirigido por Mauricio Pochettino, llega a este compromiso con la intención de seguir creciendo futbolísticamente y consolidar una identidad de juego de cara a la Copa del Mundo. Tras atravesar una etapa irregular, el equipo logró reencontrarse con la victoria en su última presentación y buscará aprovechar este exigente desafío para medir su nivel ante una de las potencias del fútbol europeo.

Por su parte, Alemania atraviesa un presente alentador y afronta este amistoso con confianza. El equipo comandado por Julian Nagelsmann acumula una serie de buenos resultados que fortalecieron su proyecto, además de contar con varias figuras en gran nivel. Los teutones buscarán mantener su dinámica positiva y continuar ajustando detalles antes del inicio de la máxima cita mundialista.

Probables formaciones

Estados Unidos: Freese; Dest, Freeman, Robinson, Trusty y A. Robinson; Adams y McKennie; Pulisic, Tillman y Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck y Raum; Nmecha y Pavlovic; Karl, Musiala y Wirtz; Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Datos del partido

Estadio: Soldier Field, Chicago, Estados Unidos.

Hora: 15:30 (Argentina, Uruguay y Brasil) | 14:30 (Chile, Bolivia y Venezuela) | 13:30 (Perú, Colombia y Ecuador) | 12:30 (México) | 14:30 (Estados Unidos - ET) | 11:30 (Estados Unidos - PT).