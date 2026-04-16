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Derrota con repercusiones

Estalló Florentino: durísimo mensaje tras la eliminación y fin de ciclo en el Real Madrid

El presidente bajó al vestuario tras la eliminación y dejó un mensaje lapidario. Arbeloa tiene los días contados y ya se activó la danza de nombres para dirigir al club más ganador del mundo.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 13:46
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El presidente del Real Madrid no ocultó su enojo y marcó la cancha tras la caída en Champions.

La eliminación en la Champions League no solo dejó al Real Madrid sin su torneo fetiche: también desató un verdadero cimbronazo puertas adentro. En el Allianz Arena, tras la caída que lo dejó fuera de competencia, Florentino Pérez irrumpió en el vestuario y marcó la cancha con un discurso que no pasó desapercibido.

El presidente, acostumbrado a la exigencia máxima que rodea al club blanco, fue directo al hueso. Reconoció el esfuerzo, pero no maquilló la realidad: la temporada fue una decepción. En la Casa Blanca no hay grises. Y menos cuando los títulos no aparecen. El mensaje fue claro: en el Real Madrid, un año sin consagraciones ya duele; dos, directamente no se toleran.

Ese sacudón interno parece haber abierto una nueva etapa. Aunque puertas afuera el mandamás intentó bajar el tono, respaldar al plantel y destacar la actitud, el futuro del banco de suplentes ya entró en zona de definición. Todo indica que el ciclo de Álvaro Arbeloa está terminado, en una decisión que apunta a barajar y dar de nuevo.

Con el banco vacante en el horizonte, empezó el juego que más le gusta al mundo Madrid: los nombres. En carpeta aparecen entrenadores de peso, con espalda y recorrido para hacerse cargo de un gigante golpeado. Desde Jürgen Klopp hasta Mauricio Pochettino, pasando por un viejo conocido como José Mourinho. Incluso, en las últimas horas, comenzó a circular con fuerza el nombre de Lionel Scaloni, en medio de la incertidumbre por su continuidad en la Selección Argentina.

Mientras tanto, hay una certeza que atraviesa al club: se vienen cambios. El Real Madrid no convive con las crisis, las transforma. Y esta eliminación en Champions, lejos de ser un punto final, parece el inicio de una reestructuración que promete ruido, decisiones fuertes y un mercado caliente.

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