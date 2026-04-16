La eliminación en la Champions League no solo dejó al Real Madrid sin su torneo fetiche: también desató un verdadero cimbronazo puertas adentro. En el Allianz Arena, tras la caída que lo dejó fuera de competencia, Florentino Pérez irrumpió en el vestuario y marcó la cancha con un discurso que no pasó desapercibido.

El presidente, acostumbrado a la exigencia máxima que rodea al club blanco, fue directo al hueso. Reconoció el esfuerzo, pero no maquilló la realidad: la temporada fue una decepción. En la Casa Blanca no hay grises. Y menos cuando los títulos no aparecen. El mensaje fue claro: en el Real Madrid, un año sin consagraciones ya duele; dos, directamente no se toleran.

Ese sacudón interno parece haber abierto una nueva etapa. Aunque puertas afuera el mandamás intentó bajar el tono, respaldar al plantel y destacar la actitud, el futuro del banco de suplentes ya entró en zona de definición. Todo indica que el ciclo de Álvaro Arbeloa está terminado, en una decisión que apunta a barajar y dar de nuevo.

Con el banco vacante en el horizonte, empezó el juego que más le gusta al mundo Madrid: los nombres. En carpeta aparecen entrenadores de peso, con espalda y recorrido para hacerse cargo de un gigante golpeado. Desde Jürgen Klopp hasta Mauricio Pochettino, pasando por un viejo conocido como José Mourinho. Incluso, en las últimas horas, comenzó a circular con fuerza el nombre de Lionel Scaloni, en medio de la incertidumbre por su continuidad en la Selección Argentina.

Mientras tanto, hay una certeza que atraviesa al club: se vienen cambios. El Real Madrid no convive con las crisis, las transforma. Y esta eliminación en Champions, lejos de ser un punto final, parece el inicio de una reestructuración que promete ruido, decisiones fuertes y un mercado caliente.