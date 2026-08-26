La noticia golpeó fuerte a Boca y especialmente a su vestuario. Tomás Aranda sufrió una dura lesión durante un entrenamiento y la rotura de peroné lo obligará a permanecer varios meses alejado de las canchas, una situación que generó rápidamente muestras de apoyo de sus compañeros. Entre ellas apareció la de Leandro Paredes, quien eligió las redes sociales para enviarle un mensaje cargado de afecto a la joven promesa xeneize.

El capitán publicó una fotografía junto a Aranda y escribió una breve pero contundente frase: “Fuerza joya. Estamos todos con vos”. Un gesto que reflejó el respaldo del plantel al futbolista, que deberá afrontar ahora un largo proceso de recuperación y tendrá como objetivo volver a jugar en 2027.

Paredes no fue el único que se acercó al juvenil en este difícil momento. Milton Delgado, Alan Velasco, Leonel Flores y Lautaro Di Lollo también compartieron fotografías junto a Aranda en sus redes sociales. El propio futbolista respondió cada una de las muestras de cariño con mensajes de agradecimiento, dejando en evidencia el respaldo que recibió puertas adentro.

El mensaje de Paredes, además, tiene un significado especial. El campeón del mundo conoce en primera persona lo que representa atravesar una lesión de gravedad durante una etapa de crecimiento en Boca.

Paredes y el recuerdo de su propia lesión

Cuando tenía apenas 19 años, el mediocampista sufrió una grave lesión durante un entrenamiento en el club. En aquella oportunidad, Agustín Orión le dio una fuerte patada en medio de una situación que se había generado por los lujos del joven volante y terminó provocándole una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo.

Ahora, varios años después, Paredes volvió a ponerse del otro lado de la situación y eligió acompañar a una de las grandes apariciones de Boca. Su mensaje hacia Aranda buscó transmitirle justamente esa cercanía de quien también tuvo que atravesar un momento similar y sabe lo difícil que puede ser el camino de regreso.

La lesión también representa un problema futbolístico para Rodolfo Arruabarrena. Aranda se había convertido en una pieza importante y su ausencia obligará al entrenador a buscar alternativas para cubrir el lugar que deja el “10”.

Alan Velasco aparece como la opción más lógica para ocupar esa posición, aunque no es la única alternativa. Leonel Flores y Carlos Palacios también aparecen entre las variantes que tendrá el técnico, mientras que Kevin Zenón podría ganar protagonismo y sumar más minutos.

Por lo pronto, Boca ya tomó una primera decisión pensando en el futuro. Lautaro Bianco, enganche de la Reserva y futbolista con características similares a las de Aranda, comenzará a entrenarse con el plantel de Primera desde este sábado.

El juvenil conoce bien el puesto y, de hecho, fue reemplazante de Aranda durante su recorrido por las divisiones inferiores. Ahora tendrá la oportunidad de mostrarse ante Arruabarrena mientras Boca intenta encontrar respuestas para suplir una baja que llegó en el peor momento.