El Torneo Apertura entra en su tramo decisivo y este choque en Liniers promete mucho más que tres puntos. Vélez y Unión se verán las caras este martes desde las 18.45 en el estadio José Amalfitani, por la fecha 16, en un cruce que puede marcar el destino de ambos de cara a los playoffs.

El Fortín, ya clasificado a la fase final, tiene claro su objetivo: recuperar la cima de la Zona A y llegar mejor posicionado al cuadro de eliminación directa. Del otro lado, el Tatengue atraviesa un presente más apretado, con la necesidad de sumar para no comprometer su lugar entre los ocho mejores.

Vélez llega tras igualar sin goles frente a San Lorenzo, en un partido donde no brilló pero sumó para mantenerse en la pelea. El equipo de Guillermo Barros Schelotto se ubica tercero, por detrás de Estudiantes y Boca, y sabe que una victoria puede devolverlo a lo más alto a falta de una fecha. La baja de Lisandro Magallán por lesión obliga al DT a meter mano en la defensa, con Aarón Quirós o Thiago Silvero como opciones para reemplazarlo.

Además, el calendario no da respiro para el conjunto de Liniers: en el horizonte aparece el cruce por Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta, lo que obliga a administrar cargas en un momento clave del semestre.

Unión, en tanto, llega con la presión a cuestas. El equipo de Leonardo Madelón ganó apenas uno de sus últimos seis partidos y viene de una caída dolorosa como local ante Newell’s. La irregularidad lo dejó en una posición incómoda, aunque todavía depende de sí mismo para meterse en los playoffs. Por eso, sumar en condición de visitante se vuelve una necesidad urgente.

Probables formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aarón Quirós o Thiago Silvero, Elías Gómez; Tobías Andrada, Lucas Robertone o Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.