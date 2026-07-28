La espera terminó. Después de varios años de especulaciones y rumores, Zinedine Zidane fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección de Francia, poniendo en marcha una nueva etapa para una de las potencias del fútbol mundial. La Federación Francesa de Fútbol apostó por uno de los máximos ídolos de su historia para reemplazar a Didier Deschamps, quien puso fin a un exitoso ciclo al frente del combinado nacional.

El anuncio estuvo acompañado por un emotivo video difundido en las redes sociales de la Federación, donde se repasaron los momentos más importantes de Zidane con la camiseta francesa y su exitosa carrera como entrenador. La presentación despertó una enorme expectativa entre los hinchas y marcó el regreso de una leyenda a la casa que lo vio tocar la gloria como futbolista.

Durante su presentación en París, el exentrenador del Real Madrid dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo del fútbol y reflejó el significado que tiene este desafío para él.

"Este cargo era el único que quería. Recibí propuestas para dirigir clubes durante los últimos años, pero siempre esperé la oportunidad de entrenar a Francia", aseguró Zidane, dejando en evidencia que nunca perdió de vista el objetivo de conducir a la selección de su país.

Con un contrato por cuatro temporadas, el exmediocampista iniciará oficialmente su ciclo el 1 de agosto y tendrá su estreno en septiembre, cuando Francia enfrente a Turquía por la Liga de Naciones.

El desafío no será menor. Zidane tomará el lugar de Didier Deschamps, quien estuvo al frente del seleccionado durante 14 años y construyó uno de los procesos más exitosos de la historia del fútbol francés, con la conquista del Mundial de Rusia 2018, el subcampeonato en Qatar 2022 y el cuarto puesto en el Mundial 2026.

Sin embargo, pocos nombres generan tanta ilusión como el de "Zizou". Como futbolista fue el gran emblema de la selección campeona del mundo en Francia 1998 y también levantó la Eurocopa en el año 2000. Luego trasladó ese éxito a los bancos de suplentes, donde construyó una carrera brillante con el Real Madrid, conquistando, entre otros títulos, tres Champions League consecutivas, una marca inédita en la era moderna del certamen.

Tras varios años alejado de los banquillos y rechazando distintas propuestas para dirigir en clubes, Zidane finalmente tendrá la oportunidad que siempre esperó. Ahora comenzará una nueva historia, esta vez desde el banco de suplentes, con el objetivo de devolver a Francia a lo más alto del fútbol internacional y escribir un nuevo capítulo en una relación que ya es parte de la historia del deporte.