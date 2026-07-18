Con la renuncia confirmada a su cargo antes de jugar este último partido con Inglaterra en Miami por el tercer puesto en el Mundial 2026 que fue victoria de Inglaterra por 6 a 4, la partida del técnico Didier Deschamps de su Selección no tuvo el brillo que distinguió a su exitoso ciclo.

Campeón del Mundo en el 2018, de la Liga de las Naciones 2021 y finalista de la Copa del Mundo en el 2022, se notó que el golpe de la derrota contra España en semis el último martes fue letal para el espíritu colectivo de su formación, un once liderado por Kylian Mbappé dentro del campo de juego.

Con Didier Deschamps, Francia fue campeona del Mundo en 1998 cuando era jjugador y 20 años más tarde en la función de entrenador.

Ahora, la tarea por recobrar el protagonismo francés pasará a ser tarea de Zinedine Zidane que desde noviembre del año pasado espera su momento y ya tiene al cuerpo técnico definido.

Según Fabrizio Romano, el periodista especializado en el mercado de pases europeo, los papeles se terminarán de firmar este mismo mes y tendrá como principales objetivos deportivos a la Liga de las Naciones, la Euro del 2028 y la Copa del Mundo del 2030.

El ex compañero de Deschamps en el campeonato del mundo de 1998, ambos como futbolistas, sumó experiencia en el exitoso Real Madrid y se está preparando para la tarea desde hace mucho tiempo porque una transición pacífica siempre fue parte del plan.

Lo que no estaba en las proyecciones de nadie era que el último partido de Deschamps en el banco de suplentes terminara con una nueva caída. Lo peor se vio en el primer tiempo, en el que su rival lo goleaba por 4 a 0.

Por esa razón, el ex mediocampista introdujo cuatro modificaciones antes de ponerse en marcha el complemento. La remontada parecía tomar forma cuando la distancia pasó a ser de 4 a 3 (dos de Mbappé), pero el nuevo tercero de la competencia lo terminó de definir.