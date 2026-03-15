Este domingo el fútbol de Boca y River lo vivís en las radios del Grupo Prima Multimedios

Este domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital podrás vivir a pleno los partidos de los dos equipos más populares del país en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

River Plate recibirá en el Monumental de Núñez a Sarmiento de Junín el partido se jugará desde las 19.45 y desde una hora antes comenzará la previa, se emitirá por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

Será el debut como local de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador del Millonario, tras su presentación en la semana en Parque Patricios ante Huracán.

Pegado al choque entre el Millonario y el equipo "Kiwi" en la continuidad de las transmisiones llegará el turno del encuentro que van a sostener, en el estadio de la avenida Vicente López y Planes en Santa Fe, entre Unión y Boca Juniors.

El Tatengue viene de empatar 4 a 4 en Avellaneda ante Independiente en el mejor partido que se haya visto hasta el momento en el Torneo Apertura 2026. Los Xeneizes igualaron como locales -cuarto consecutivo en esa condición- ante San Lorenzo de Almagro. El plantel fue reprobado por la parcialidad y todos los abucheos cayeron sobre el entrenador Claudio Úbeda.