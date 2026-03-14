En el enfrentamiento entre Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro, se dio a conocer una triste noticia que los jugadores Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron la rotura de ligamentos. Aunque no es exactamente la misma, ambas graves lesiones en las rodillas lo marginarán de las canchas por un largo periodo. Y el dato que preocupa a todos en el fútbol argentino, ya van 14 casos en 2026.

Esta cuestión física que deriva en al menos 7 u 8 meses de recuperación, incluyendo una operación de la que no es fácil volver de la misma manera, no es solo un acontecimiento aislado sino que se trata de un hecho que cada vez sucede más seguido. Además, el calendario apretado con partidos constantes no es un aliado, sino todo lo contrario ante este escenario trágico.

Lo cierto es que ya hubo 14 roturas de ligamentos en lo que va del año, únicamente en el fútbol argentino. Esta tendencia está en constante crecimiento y no hay una explicación certera, aunque sí una sumatoria de ítems que permiten que se produzcan estas lesiones de gravedad que alejan a los futbolistas del campo de juego durante largos periodos de tiempo de manera oficial.

Prácticamente desde el inicio de la temporada hasta este momento, ocurrió un caso de esta índole durante todas las semanas. Así las cosas, el promedio indica que sucede una lesión de rotura de ligamentos cada 5 días, lo que agrava más aún la cuestión. Sin embargo, es imposible calcular que la tendencia será exactamente la misma en el futuro a corto o mediano plazo.

Como no podía ser de otra manera, esta cuestión afecta a cualquier equipo y no importa si se trata de uno de los gigantes del fútbol argentino, elencos recién ascendidos o bien del lote de instituciones medianas. Con tres protagonistas, Estudiantes de Río Cuarto es el más perjudicado, seguido de cerca por San Lorenzo con dos futbolistas, tras lo ocurrido en La Bombonera.

Uno por uno, los jugadores que sufrieron rotura de ligamentos

Alejo Montero (Newell’s)

Gastón Martínez (Belgrano)

Simón Rivero (Tigre)

Valentín Fenoglio (Estudiantes RC)

Manuel Romero (Instituto)

Matías Ruiz Díaz (Estudiantes RC)

Jano Gordon (Vélez)

Fernando Juárez (Central Córdoba)

Juan Carlos Portillo (River)

Lucas González (Estudiantes RC)

Valentín Carboni (Racing)

Federico Gomes Gerth (Unión)

Ezequiel Cerutti (San Lorenzo)

Gastón Hernández (San Lorenzo)

San Lorenzo informó las lesiones de Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández