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Este domingo se llevará a cabo la sexta edición del Duatlón Copa Ciudad de Plottier

El epicentro en el Camping Municipal Nepen Hué y prevé reunir a más de 350 corredores.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 16:49
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El domingo se viene el Duatlón Copa Ciudad de Plottier

La sexta edición del Duatlón Copa Ciudad de Plottier se realizará este domingo 27 de septiembre a las 10 en el Camping Municipal Nepen Hué, con una convocatoria que podría superar los 350 corredores.

La jornada reunirá a los protagonistas de la competencia, que ya se preparan para una nueva edición del acontecimiento deportivo. Entre los atractivos de esta convocatoria se encuentra el premio de 600.000 pesos para cada ganador de la clasificación general. La propuesta también tendrá una instancia destinada a los más chicos con la realización del Dua Kids, que será gratuita.

En esta edición, las inscripciones tendrán carácter solidario y serán a beneficio de A.P.A.D. (Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado) institución que celebra sus 40 años

La competencia cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y ya tiene abiertas sus inscripciones a través de Cronotech. La largada está prevista para las 10 del domingo 27 de septiembre, en el Camping Municipal Nepen Hué de Plottier.

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