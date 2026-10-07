Lionel Messi cerró su etapa dentro de la Selección Argentina de fútbol. El capitán cumplió un ciclo de 21 años con la celeste y blanca y recibió el cariño de los hinchas en un estado Monumental repleto, donde nunca perdió.

En total, el astro mundial jugó 29 partidos en casa de River Plate con la selección Argentina, logró 23 victorias , empató en 6 oportunidades, y no conoció la derrota. Núñez siempre fue la casa de la selección, y la era Scaloni encontró, ahí, una fortaleza.

Marcó en total 19 goles, debutando en octubre del 2005 ante Perú por eliminatorias. Su primer gol fue en el 2008 ante Uruguay, y previo al tanto contra Benin, había marcado sus dos últimos goles en Septiembre del 2025 contra Venezuela.

En su discurso de despedida, El capitán campeón del mundo en Qatar 2022 hizo mención a la gran fiesta que se vivió post consagración. “En este lugar viví el momento más lindo de mi carrera, cuando volvimos a jugar después de ser campeones, fue lo más lindo que me pasó".

Lionel Messi se retira con 207 partidos vistiendo la camiseta de la Selección Argentina, marcó 126 goles y ganó dos copa América, una Finalissima, un juego olímpico y la Copa del Mundo en Qatar 2022.