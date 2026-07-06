El Gobierno de la Provincia del Neuquén, en conjunto con ADN Formación Olímpica, invita a la comunidad a participar de la presentación motivacional "En Primera Persona", a cargo del reconocido basquetbolista Wálter Herrmann. El encuentro, de acceso libre y gratuito, se llevará a cabo este martes 7 de julio a las 19 en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la Isla 132.

La propuesta es organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a través de ECyDENSE e invita al público a reflexionar sobre el equilibrio entre el cuerpo, la mente y las emociones. Como campeón olímpico y figura de la histórica “Generación Dorada”, Herrmann compartirá su experiencia de vida, una historia marcada por la resiliencia, la superación y valores que van mucho más allá del deporte.

"Es un orgullo para nosotros recibir a una figura de la talla de Walter Herrmann en nuestras instalaciones", destacó Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE. "Desde nuestra gestión buscamos que estos espacios no solo alberguen grandes eventos, sino que también acerquen a la comunidad herramientas y experiencias de vida que inspiren y fomenten el desarrollo personal de las y los neuquinos", agregó.

Esta presentación es parte de la agenda que el deportista desarrollará en Neuquén, en donde encabezará un campus de entrenamiento para basquetbolistas de clubes comunitarios y federados en el Estadio Ruca Che.

Las personas interesadas en asistir a la charla en el Domuyo deberán asegurar su lugar inscribiéndose a través de la página web domuyo.neuquen.gob.ar .