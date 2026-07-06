Independiente fue el único equipo neuquino y de la Conferencia Sur que sigue en competencia en la Liga Federal de básquet 2026. Este domingo consiguió una victoria contundente victoria sobre Regatas de San Nicolás, por 79 a 49, e igualó la serie en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de la capital y este lunes a partir de las 21 tendrá la gran chance de asegurar el pase, otra vez como local en el mítico escenario.

La noche del domingo fue esquiva para los otros dos elencos de la provincia y lo que más sorprendió fue la caída de Pérfora, que perdió ante All Boys de Santa Rosa, La Pampa por 82 a 70 como local en Plaza Hujincul ya no podrá repetir la gran actuación del 2025 cuando cayó en la final ante Central Entrerriano de Gualeguychú.

Pacífico, por su parte, la tenía más complicada y fue superado por Belgrano, en San Nicolás, por 71 a 65, que mantuvo si invicto de local en la temporada, sábado y domingo se vivió un cruce caliente, que incluyó expulsiones adentro del terreno de juego, agresiones entre los jugadores fuera del estadio Fotunato Bonelli y que derivó que el domingo el encuentro se jugara a puertas cerradas, pero con un clima enrarecido en las inmediaciones. El sábado fue eliminado Centro Español de Plottier en General Pico.

El plantel del Rojo festejó en La Caldera y este lunes irá por el pase a la siguiente instancia.Foto: Facebook Club Atlético Independiente de Neuquén - Oficial

Independiente ganó el primer parcial por la mínima, pero marcó claras diferencias en los parciales 2 y 3 (22-8 y 20-7) para terminar con las ilusiones de Regatas en La Caldera. El equipo de Andrés García tuvo una producción muy pareja con buenos rendimientos en Joaquín Marcon (16), Gino Veronesi (13), Carlos Paredes (13) y David Oviedo (9 más 11 asistencias). En la visita, nadie llegó a los dos dígitos y Omar Cantón hizo 9 puntos.

En tanto, Agustín Sánchez llegó hasta 25 puntos, fue la figura de la noche y lideró a los pampeanos de All Boys de Santa Rosa en una gran victoria ante Pérfora en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul. El equipo pampeano, que había perdido con claridad 24 horas antes, revirtió la historia y se llevó el cotejo por 82 a 70.

Pacífico y Belgrano de San Nicolás cerraron una serie muy caliente, que quedó a favor del equipo del norte de la provincia de Buenos Aires por 71 a 65 en un cruce por demás convulsionado y polémico,