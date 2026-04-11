Duatlón Caviahue: este sábado se corre en la cordillera neuquina

Este sábado se llevará a cabo la tercera edición del Duatlón Caviahue, prueba que combinará dos disciplinas en formato continuo, running y mountain bike. El recorrido tendrá como punto de largada y llegada la municipalidad de Caviahue, e incluirá un primer tramo de 6 kilómetros de pedestrismo, seguido por 24 kilómetros de ciclismo de montaña y un cierre con otros 6 kilómetros de running.

La competencia tuvo su primera edición en 2024, nació con el objetivo de dotar a la localidad de una competencia deportiva propia, fortaleciendo la identidad local y generando un nuevo atractivo turístico para la región.

En el Hall Auditorio de Casa de Gobierno se realizó la presentación oficial de la competencia, una propuesta deportiva que continúa creciendo en la provincia y que se desarrollará este sábado en la localidad cordillerana. Ya se cuenta con más de 80 inscriptos y las inscripciones están abiertas hasta este viernes.

Durante la presentación, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, valoró el impacto de este tipo de acontecimientos en el territorio: “este tipo de competencias no solo promueven el deporte, sino que también generan un impacto directo en las economías regionales, fortaleciendo el turismo, la gastronomía y el trabajo de emprendedores locales”.

En esa línea, remarcó el acompañamiento del Estado provincial: “desde el Gobierno provincial acompañamos estas iniciativas porque entendemos que el deporte es una herramienta clave para el desarrollo de nuestras comunidades y para poner en valor cada rincón de Neuquén”.