Matías “Coco” Gallo Bevegni estará este sábado 29 de agosto en Neuquén para participar de la primera Expo Deportes 2026. El entrenador, exjugador de básquet y disertante motivacional brindará a las 17:45 la charla “Confianza en construcción”, una presentación centrada en el vínculo entre deporte, fortaleza mental, perseverancia y bienestar emocional.

La actividad se desarrollará en Ciudad Deportiva, ubicada en Lanín 1700, en el marco de una jornada que comenzará a las 9 y tendrá entrada libre y gratuita. La Expo Deportes reunirá a deportistas, entrenadores, instituciones, dirigentes y familias, con competencias, exhibiciones, capacitaciones y charlas durante todo el día.

Bevegni llega a Neuquén con una historia personal que atraviesa buena parte de su mensaje. Su experiencia en el deporte y la batalla contra una enfermedad grave modificaron su manera de entender la adversidad y lo llevaron a trasladar herramientas de la competencia deportiva a situaciones de la vida cotidiana.

Matías “Coco” Bevegni y el deporte como herramienta para no rendirse

Durante una entrevista en Infobae, Bevegni habló sobre los desafíos que enfrentan actualmente jóvenes y deportistas frente a la ansiedad, la presión y la necesidad de obtener resultados inmediatos.

El coach cuestionó el ritmo impuesto por las redes sociales y la tecnología y advirtió sobre las dificultades que tienen muchos jóvenes para tolerar la frustración.

“Los sueños grandes llevan tiempo, pero muchos chicos, si las cosas no salen rápido, se rinden”.

Para Bevegni, uno de los grandes desafíos consiste en recuperar la capacidad de atravesar procesos sin esperar resultados inmediatos. En ese punto, considera que el deporte puede funcionar como una herramienta para entrenar la paciencia, la disciplina y la tolerancia a la frustración.

También planteó que la actividad física permite recuperar el contacto con el presente en un contexto dominado por las pantallas y la gratificación instantánea.

“El deporte hackea un poco este sistema de tecnología y ocio”.

La idea estará en el centro de su llegada a Neuquén, donde su charla “Confianza en construcción” buscará abordar justamente la construcción de la seguridad personal y las herramientas mentales que permiten afrontar desafíos.

La experiencia que cambió su manera de entender la adversidad

Una parte central de la historia de Bevegni está vinculada con su propia experiencia frente a una enfermedad grave.

El entrenador explicó que muchas de las herramientas que había aprendido en una cancha terminaron siendo útiles para atravesar una batalla de salud.

Según relató, un médico le planteó que había que “combatir” para salir adelante. Esa palabra le permitió conectar su experiencia deportiva con el nuevo desafío que enfrentaba.

“El deporte me enseñó cosas que después apliqué en una batalla de salud”.

A partir de esa experiencia, Bevegni comenzó a transmitir una idea que excede al alto rendimiento: la disciplina, la perseverancia y la capacidad de levantarse después de una caída también pueden aplicarse a un desamor, un problema laboral, un examen o cualquier otra adversidad.

Su mensaje no se limita entonces a quienes buscan convertirse en deportistas profesionales. El objetivo es trasladar esas herramientas a situaciones cotidianas.

Ansiedad, redes sociales y una generación acostumbrada a la inmediatez

Uno de los ejes de su trabajo actual es la relación entre los jóvenes y la tecnología.

Bevegni sostiene que la ansiedad atraviesa a distintas generaciones, aunque observa un impacto particularmente fuerte entre los más jóvenes, que crecieron en un entorno marcado por las redes sociales, los estímulos permanentes y la recompensa inmediata.

En ese contexto, considera que actividades aparentemente simples como salir, respirar, aburrirse o desconectarse de las pantallas recuperan un valor importante.

El problema aparece cuando la búsqueda de resultados rápidos se traslada al deporte y a los proyectos personales.

Para el entrenador, pretender que los grandes objetivos se alcancen rápidamente puede terminar debilitando la perseverancia.

Su planteo se resume en una idea que llevará a su disertación en Neuquén: la confianza no aparece terminada, sino que se construye a partir de experiencias, esfuerzo y decisiones sostenidas en el tiempo.

El papel de los padres también influye en la confianza

Bevegni también pone el foco en las familias y, especialmente, en el ejemplo que los adultos transmiten a los chicos.

Según explicó, muchas veces los padres pretenden que sus hijos tengan confianza, tranquilidad o seguridad sin haber desarrollado ellos mismos esas herramientas.

“Los chicos copian lo que sienten y perciben, no lo que se les dice”.

Para el coach, el comportamiento del entorno puede ser determinante en la formación emocional de un deportista.

Esto adquiere especial relevancia en contextos competitivos, donde la presión por ganar, conseguir resultados o alcanzar determinadas metas puede terminar interfiriendo en el rendimiento.

El objetivo, plantea, es que el deportista pueda encontrar su “flow state”, un estado de concentración y disfrute en el que la actividad deja de estar dominada por la presión externa.

De Campazzo a Duki: cómo trabaja el factor mental

La trayectoria de Bevegni también incluye trabajos personalizados con deportistas y figuras del espectáculo.

Entre ellos aparece Facundo Campazzo, con quien realiza entrenamientos a medida, y el músico Duki, con quien trabajó aspectos vinculados al factor mental.

Según contó el propio entrenador, con Duki trabajaron herramientas para afrontar situaciones de presión y recuperar la armonía en momentos complejos.

El vínculo entre deporte, espectáculo y entrenamiento mental forma parte de una tendencia cada vez más visible: la preparación psicológica y emocional dejó de ser un aspecto reservado exclusivamente al entrenamiento físico.

En el alto rendimiento, la capacidad de gestionar presión, frustración, concentración y expectativas puede ser tan relevante como la preparación técnica.

La cita de Bevegni en Neuquén será este sábado

La presencia de Matías será uno de los momentos destacados de la primera Expo Deportes Neuquén 2026.

Su charla “Confianza en construcción” está programada para las 17:45 del sábado 29 de agosto, en Ciudad Deportiva, durante una jornada que reunirá a referentes de distintas disciplinas y tendrá actividades desde las 9.

La agenda también incluye la participación de Gonzalo Bonadeo, quien brindará un conversatorio sobre clubes sociales, y de Germán Portanova, entrenador de la Selección Argentina femenina de fútbol, entre otros referentes.

La Expo se realiza en el marco del Día del Deportista Neuquino, institucionalizado para cada 12 de agosto y vinculado al reconocimiento de la actuación de los patinadores neuquinos José Luis Lozano y Rosana Sastre en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987.

La jornada tendrá entrada libre y gratuita y se extenderá hasta la noche. Además de las charlas, habrá competencias, exhibiciones, actividades recreativas, espacios para emprendedores y una competencia internacional de pump track.

Una jornada que busca ir más allá de la competencia

La presencia de Bevegni permite sumar a la Expo Deportes una dimensión que excede los resultados deportivos.

Su historia pone en primer plano una pregunta que atraviesa tanto al deporte como a la vida cotidiana: qué herramientas permiten continuar cuando los resultados no aparecen de inmediato.

Ese será uno de los principales ejes de “Confianza en construcción”, una charla que puede interesar tanto a deportistas y entrenadores como a jóvenes, familias y personas vinculadas con procesos de formación.

La Expo Deportes, además, tendrá una amplia programación de actividades gratuitas y abiertas a la comunidad. Algunas propuestas requieren inscripción previa, mientras que otras podrán disfrutarse directamente en el predio.

Qué se espera para el sábado 29 de agosto

La presentación de Bevegni será parte de una jornada que busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para el deporte neuquino.

La Expo Deportes comenzará a las 9 en Ciudad Deportiva y contará con una agenda que incluye disciplinas deportivas, exhibiciones, charlas, reconocimientos y propuestas para distintas edades.

Para Bevegni, el desafío será trasladar a Neuquén un mensaje que nació de su propia experiencia: la confianza se entrena y la capacidad de resistir las adversidades también puede aprenderse.