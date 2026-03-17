En las últimas horas la dirigencia del Deportivo Rincón anunció la incorporación de dos defensores a cinco días de uno de los partidos más importante en la historia de la institución, cuando este viernes 20 se cruzará en el estadio Centenario de Quilmes desde las 21.15 con San Lorenzo de Almagro por los 32vos de la Copa Argentina 2026.

Se sumaron al plantel el defensor/volante Bruno Di Bello, hermano de Nicolás, que juega en la misma posición. Amos son oriundos de Olavarría, el recién llegado jugó las dos últimas temporadas en Kimberley de Mar del Plata con pasos previos en Ferro y Embajadores de su ciudad natal. Con 27 años, nacido el 11 de diciembre de 1998 con 1,78 metros ya se sumó al plantel que orienta Pablo Castro.

El único equipo de la provincia de Neuquén, que participa de una categoría profesional, que de esta manera se prepara para su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá del partido del fin de semana en el sur del conurbano bonaerense ante los Santos.

La otra incorporación del equipo de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) es Marcos Ignacio Narváez, marcador central mendocino de 19 años, que se inició en Godoy Cruz Antonio Tomba y desde 2024 se incorporó a Independiente Rivadavia. El jugador quedó libre de La Lepra, estuvo a prueba en la estadía en la provincia cuyana y Pablo Castro decidió tras evaluarlo incorporarlo al plantel.

De esta manera fueron 14 hasta el momentos los refuerzos inorporados, los fichajes del fin de semana se suman a, Jorge Rossi, el cipoleño Matías Carrera, el colombiano Jair Julio Blanco, Rodrigo "Petróleo" Herrera, Matías Domínguez, Rodrigo Montes, Axel Oyola, el otro colombiano Cristian Cangá Vargas, Juan Abertinazzi, Juan Ignacio Achetoni, Cristian Estigarribia y Jonathan Brian David Fleita.