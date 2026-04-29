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Deportes

Castigo ejemplar: la histórica sanción que recibió Esteban Andrada por la agresión a un rival

El arquero argentino de la Real Zaragoza, recibió una durísima suspensión de 13 partidos por el puñetazo que le propinó al capitán de Huesca en el clásico aragonés.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 11:37
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el arquero no seguirá en el club español y deberá volver a México con las 13 fechas de suspensión

El duro castigo que se preveía se hizo realidad y el escándalo le salió caro a Esteban Andrada. El Comité de Disciplina de España oficializó la suspensión del arquero argentino luego de los hechos del fin de semana: 12 partidos por la agresión más uno por la doble amarilla.

Las imágenes recorrieron todo el mundo, cuando el arquero ex Boca le dio un golpe de puño al defensor rival Jorge Pulido, en el clásico donde el Huesca se impuso por 1-0 al Zaragoza. Serán 13 fechas fuera de las canchas para el arquero argentino quien recibió una sanción histórica que lo deja fuera del resto de la temporada, y con un futuro incierto dentro de la institución española.

El informe arbitral dice que “En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, el jugador nº 1 del Real Zaragoza, D. Esteban Maximiliano Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador nº 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo".

Cabe señalar que Andrada, post cotejo hizo un descargo público disculpándose, remarcando que no es una persona violenta, que se dejó llevar por la “calentura del momento”. Por su parte el presidente de La Liga, Javier Tebas, había pedido un castigo importante expresando que "Lo de Andrada me parece una auténtica barbaridad, la sanción debería ser lo máximo posible".

Con esto, termina la temporada para el arquero de 35 años, que no seguiría en el club español, ya que su préstamo termina en junio y la opción de compra no sería ejecutada, lo que significa que debe retornar al Monterrey de México.

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