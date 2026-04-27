El nombre de Esteban Andrada volvió a quedar en el foco, pero lejos de sus reflejos bajo los tres palos. El arquero argentino protagonizó uno de los episodios más repudiables del fin de semana en el fútbol español, tras lanzar un golpe de puño al rostro de un rival luego de ser expulsado en el clásico entre Zaragoza y Huesca.

Con la polémica instalada y el repudio generalizado, el ex Boca rompió el silencio y ofreció un mensaje de disculpas en el que dejó en claro su arrepentimiento. “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, expresó el guardameta, visiblemente afectado por la situación.

El episodio generó un fuerte impacto en España y obligó al arquero a dar explicaciones públicas, en un descargo donde intentó poner en contexto su reacción tras un momento de alta tensión dentro del partido.

“Fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma. A lo largo de mi carrera nunca tuve episodios así”, agregó Andrada, quien también remarcó que su conducta no lo representa como profesional.

Además, el arquero no esquivó el pedido de disculpas directo hacia su rival, Jorge Pulido, a quien agredió en pleno campo de juego. “Quiero pedirle disculpas porque somos colegas. Fue un acto mío en el que me desconecté completamente”, sostuvo.

El hecho no solo generó repercusiones a nivel mediático, sino que también motivó una rápida respuesta institucional. El Real Zaragoza emitió un comunicado oficial en el que condenó lo sucedido y dejó en claro que la acción del arquero “no representa los valores del club”, al tiempo que adelantó que se analizarán medidas disciplinarias.

En la misma línea se expresó el entrenador del equipo, quien también pidió disculpas públicas y fue contundente al marcar un límite: “Hay líneas que no se pueden cruzar. No como profesionales, sino como personas”.

Mientras tanto, en España ya se especula con posibles sanciones deportivas y decisiones internas que podrían afectar el futuro de Andrada en el club. El propio arquero, consciente de la gravedad del hecho, se mostró abierto a afrontar las consecuencias: “Estoy a disposición de La Liga para dar las explicaciones que sean necesarias”.

De la reacción desmedida al pedido de perdón, Andrada quedó en el ojo de la tormenta y ahora espera por una resolución que marcará su futuro inmediato, en un episodio que dejó una mancha difícil de borrar.