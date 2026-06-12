Las estrellas que harán brillar la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Por primera vez en la historia, la máxima cita del fútbol tendrá tres países organizadores y, como consecuencia, tres ceremonias inaugurales. Tras la impactante apertura que se llevó a cabo en el mítico Estadio Azteca de México, ahora será el turno de Canadá de mostrarle al mundo su propia fiesta.

Toronto se convertirá en el centro de la escena cuando, 90 minutos antes del encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, se ponga en marcha un espectáculo pensado para exhibir la identidad cultural del país anfitrión y darle continuidad a una Copa del Mundo que promete romper todos los récords.

La ceremonia contará con un elenco de artistas de renombre internacional encabezado por Michael Bublé, una de las voces más reconocidas de Canadá. También participarán Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, en un show que combinará música, tecnología y una puesta en escena diseñada para millones de espectadores alrededor del planeta.

La expectativa es enorme. No sólo porque Canadá será anfitrión de una Copa del Mundo por primera vez, sino porque el evento buscará estar a la altura de la impactante celebración que abrió el torneo en México, donde más de 87 mil personas colmaron el Estadio Azteca para disfrutar de las actuaciones de Shakira, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda y Andrea Bocelli, entre otras figuras.

La particularidad de este Mundial es que cada uno de los tres organizadores tendrá su propia ceremonia de apertura. Luego del espectáculo canadiense, la trilogía se completará con la fiesta programada en Estados Unidos, donde artistas de la talla de Katy Perry, Anitta, Future, LISA, Rema y Tyla serán los encargados de encender la previa del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Mientras la pelota comienza a rodar en los distintos rincones de Norteamérica, el Mundial también apuesta a conquistar al público desde el espectáculo. Y este viernes será Canadá quien tenga la responsabilidad de tomar la posta y demostrar que el fútbol puede convivir con una producción artística a la altura de los grandes eventos del planeta.

Toronto ya está lista. Las luces, la música y el fútbol volverán a encontrarse para darle vida a una nueva noche histórica en la Copa del Mundo.