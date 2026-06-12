El inicio del Mundial 2026 dejó una curiosa escena que rápidamente se volvió viral. Mientras miles de fanáticos disfrutaban del partido inaugural en el Estadio Azteca, Canelo Álvarez acaparó la atención con una respuesta inesperada sobre qué futbolista tendría condiciones para enfrentar a un boxeador profesional. Sin dudar demasiado, el mexicano eligió a Cristiano Ronaldo como el jugador que más posibilidades tendría de aguantar un round frente a él.

El reconocido campeón mundial asistió al encuentro en el que México comenzó su camino en la Copa del Mundo y aprovechó el contacto con la prensa para expresar su entusiasmo por el torneo. Aunque admitió que no sigue habitualmente el fútbol, explicó que disputar una Copa del Mundo en territorio mexicano es un acontecimiento imposible de ignorar.

Durante la charla, los periodistas le propusieron un juego relacionado con su disciplina. La consigna era sencilla: mencionar a un futbolista que pudiera resistir un asalto dentro de un cuadrilátero. Tras analizar brevemente la pregunta, Canelo Álvarez señaló al astro portugués y justificó su decisión por las características físicas que mantiene a sus 41 años.

Canelo Álvarez le tiene miedo a este futbolista

“Es muy difícil decidir, pero tiene la fortaleza”, respondió el boxeador cuando le consultaron por el posible rival. La frase rápidamente recorrió las redes sociales y generó comentarios entre fanáticos tanto del boxeo como del fútbol, que comenzaron a debatir si realmente Cristiano Ronaldo tendría posibilidades frente a uno de los mejores peleadores de la historia reciente.

La elección no parece casual. El delantero de Al-Nassr es reconocido mundialmente por su disciplina física, sus entrenamientos extremos y su capacidad para mantenerse en la élite pese al paso del tiempo. De hecho, muchos especialistas destacan que su estado atlético continúa siendo uno de los más impresionantes del deporte profesional.

Más allá de la divertida comparación, Canelo Álvarez también aprovechó para mostrar su respaldo a la selección mexicana. El púgil aseguró que espera una destacada actuación del equipo anfitrión y se mostró confiado en que pueda avanzar lejos en la competencia ante su público.

Canelo Álvarez le tiene miedo a este futbolista

La conversación incluso se trasladó al fútbol europeo. Aunque reconoció que no sigue con atención las principales ligas del continente, aceptó responder cuál sería su club favorito en España si tuviera que elegir uno. Sin demasiadas vueltas, mencionó al FC Barcelona.

Las declaraciones del mexicano demostraron una vez más el enorme interés que despierta cualquier opinión de una figura de su magnitud. Y aunque el desafío entre Canelo Álvarez y Cristiano Ronaldo jamás pasará de una hipótesis, la imagen de ambos compartiendo un ring ya se convirtió en una de las anécdotas más comentadas del Mundial 2026.