“Nos sentimos muy en casa”, afirmó el capitan de Argentina de Copa Davis

Este fin de semana, el estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén recibirá a la serie de Copa Davis por el Grupo Mundial I entre la Argentina y Turquía. Se trata de un evento deportivo de relevancia mundial que tendrá como sede a la provincia y también uno de los acontecimientos tenísticos más importantes del año en el país.

El capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana y el tenista Mariano Navone ofrecieron este martes una conferencia de prensa en el Ruca Che y destacaron la recepción en la provincia y las expectativas por esta fecha de la competencia que llegará por primera vez a Neuquén y a la Patagonia.

“Nos sentimos muy en casa”, indicó Frana durante el encuentro con los medios de prensa y comentó que tanto el cuerpo técnico como los jugadores “estamos fuera de los lugares de residencia de cada uno y nos da la posibilidad de mantener la integración y la unión entre nosotros”. “Nos sentimos muy cómodos”, expresó.

Dijo que el interés de los neuquinos y neuquinas por la realización de la fecha en el Ruca Che “ya lo venimos sintiendo desde antes de haber aterrizado acá”. Destacó el recibimiento y “cómo fue la recepción inicial con la noticia de que se iba a jugar acá”.

Además, comentó que a través de las redes sociales pudo “saber y conocer lo contentos y lo bueno que significa para la ciudad y la región que tengan un evento de esta naturaleza, que puedan ver a los chicos jugar, que seguramente no siempre está la posibilidad de verlos en vivo, tenerlos cerca y acceder a ellos”.

“Yo también soy del interior. Nací y viví durante 20 años de mi vida en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Tenemos eso que para nosotros es algo muy lindo, porque da la posibilidad de vivir cosas distintas sin tener que tomarte un avión y tener que ir a Buenos Aires”, indicó el capitán argentino.

Por su parte, el tenista Mariano Navone indicó: “Me toca de cerca porque en realidad a Neuquén vine muchas veces de chico, conozco mucho y tengo un grupo de amigos de acá también. Conozco bastante y tengo allegados”.

“Me gusta la idea de que el tenis se acerque al interior. La verdad que es lindo ver todos estos eventos en el interior del país”, señaló y agregó: “Como persona que nació en el interior del país, sabemos que cualquier evento deportivo masivo como éste se va a llenar y que va a haber básicamente mucho apoyo para nosotros”.

“Nos están recibiendo de la mejor manera en todo sentido, entonces está siendo un placer estar acá”, remarcó Navone y añadió: “Tenemos todo al alcance de nuestra mano para competir y sentirnos bien. La verdad es que Neuquén nos recibió muy bien en todo sentido”.

El evento internacional tendrá impacto no sólo en lo deportivo, sino también en la actividad turística y en la proyección de Neuquén en el mundo. Al momento de salir a la venta las entradas se agotaron en sólo 30 minutos.

El cruce con Turquía pondrá en juego un boleto de regreso a los Qualifiers 2027 y representará un hito federal sin precedentes: Neuquén se convertirá en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de Copa Davis (además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la primera sede de la Patagonia en los 103 años de historia de la Selección en la competencia.