Una nueva actualización de ranking ATP marcó un hito histórico: Novak Djokovic quedó fuera del Top 10 por primera vez en ocho años. El serbio, máximo ganador de Grand Slam de la historia, cayó al 12° puesto luego de la derrota ante el argentino Mariano Navone en la primera ronda del US Open, que le hizo perder siete posiciones, poniendo fin a una impresionante racha que se mantenía vigente desde julio de 2018.

La caída de Nole no es solamente un dato estadístico. Con Roger Federer retirado desde 2022 y Rafael Nadal anunciando lo mismo en 2024, Djokovic era el último integrante del histórico Big Three entre los diez mejores del mundo. De esta manera, ninguno de los tres aparece en ese grupo de privilegio del ranking ATP por primera vez desde octubre de 2002.

Navone le ganó a Djokovic en primera ronda del US Open y lo bajó de los 10 primeros del ranking ATP. (Foto: Reuters)

El nuevo ranking además refleja además el recambio generacional que atraviesa el tenis masculino. Mientras Djokovic cayó hasta el puesto 12, un Alexander Zverev que consiguió su segundo Grand Slam en 2026 se asentó en el segundo lugar después de levantar el US Open, quedando más cerca de Jannik Sinner, quien se ausentó en Flushing Meadows. Por su parte Ben Shelton, finalista en Nueva York, llegó al cuarto puesto, en su mejor ubicación histórica.

Ocho años clave en la carrera de Djokovic

Durante este período en el que estuvo siempre en la cima o dentro del podio, Djokovic consiguió nueve de los 24 títulos de Grand Slam que acumula en su carrera, además de conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. En ese mismo lapso también extendió su récord de semanas como número uno del mundo hasta las 428, todos argumentos que han inclinado en su favor la discusión sobre quién es el mejor tenista de la Era Abierta.

La salida del Top 10 del serbio de 39 años llega después de un golpe inesperado en Nueva York. Luego de perder ante Navone en cinco sets, Djokovic cayó por primera vez en una primera rueda de Grand Slam desde el Australian Open 2006. El argentino, que representará a Argentina en la Copa Davis en el Ruca Che, consiguió así una de las victorias más importantes de su carrera y motivó también una reflexión de Nole sobre un posible final de su carrera: "Estoy tratando de averiguar lo que está pasando con mi cuerpo, intentando afrontar realmente lo que sucede y ver hasta dónde puedo llegar así", dijo tras caer ante el argentino.