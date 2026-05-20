Estudiantes de La Plata visita dese las 21.30hs en el Estadio Maracaná al Flamengo de Brasil, por la quinta fecha de la Zona A de la Copa Libertadores de América. El pincha va no solo por el triunfo, sino arrebatarle la cima al actual campeón de la competencia.

Parada compleja para el elenco de La Plata, que quedó rápidamente eliminado en el Torneo Apertura, y que quiere cerrar la primera mitad de año de buena forma en Copa Libertadores, donde busca su pase a octavos. Suma en el grupo A 6 unidades, uno menos que su rival de turno, aunque tiene un partido más disputado.

En el caso de lograr los tres puntos, el elenco del “Cacique” Medina quedará cerca de la clasificación, que se definirá en la última fecha ante el DIM de local; y al mismo tiempo momentáneamente como líder de la zona.

sumar en brasil y cerrar la clasificación en La Plata, el objetivo de Estudiantes

En frente está el actual campeón de la competencia, que manda con 7 puntos y un partido sin jugar en Colombia por los incidentes en el estadio del DIM. Si bien la Conmebol aún no dio a conocer el fallo, todo parece prever que los 3 puntos quedarán para el elenco brasilero, que en el Brasileirao marcha segundo con 31 puntos por detrás del Palmeiras. Si el “Fla” se queda con los tres puntos, asegurará su lugar en octavos.

El historial entre ambos elencos es parejo, en 8 enfrentamientos, el elenco de Rio de Janeiro ganó en tres oportunidades, el pincha lo hizo en 1, y empataron en 4 ocasiones. El último enfrentamiento en La Plata fue empate 1-1 en la primera rueda.

Datos del partido:

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal; Pedro. DT: Alexander Medina.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Leonardo Jardim.

Datos del partido:

Hora: 21:30

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Leodan González (URU)

Estadio: Maracaná