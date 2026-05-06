Se juega la fecha 4 de la Copa Libertadores de América. Desde las 19, Estudiantes de La Plata visita a Cusco FC de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El pincha está segundo, y necesita volver a la victoria para seguir en la pelea por el primer lugar del Grupo A.

Luego del empate en casa ante Flamengo, el pincha sale a buscar de visitante los puntos que le faltan para lograr la clasificación, y previo al inicio de los 8vos de final del Torneo Apertura, tiene una para ideal en Perú, ante el último del Grupo A.

El equipo de Medina suma 5 puntos y está invicto, dos por debajo del equipo brasilero; luego de ganarle a los peruanos de local, e igualar con el DIM en Colombia y empatar 1-1 con el “Fla”.

Pensando no solo en este juego, sino en el cotejo ante Racing el próximo fin de semana y la visita en Brasil, el “Cacique” rotará el equipo.

en la primera fase, Estudiantes se impuso por 2-1

Por otro lado, Cusco aún no sumó puntos, por lo que este duelo será determinante pensando en aspirar aunque sea en el tercer puesto que lo deje en Copa Sudamericana. En su liga, está sexto con 20 puntos, a 12 del líder Alianza Lima.

Será el cuarto cotejo entre ambos equipos, el historia lo domina el elenco de La Plata que ganó en dos oportunidades, mientras que el restante fue iguala 0-0 en la copa del 2018.

Probables Formaciones

Cusco FC: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Cornejo o Alexis Castro, Gabriel Neves, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.

Datos del partido:

Hora: 19:00

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU)

VAR: Franklin Congo (ECU)

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega