En el cierre de la jornada, Estudiantes de La Plata venció 2-1 a Gimnasia de Mendoza por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Pincha, que venía de perder con Lanús como local, volvió al triunfo ante un Lobo mendocino que se complica en la pelea por la permanencia y es el único escolta del líder Vélez en la Zona A.

A pesar de la victoria el duelo se le complicó al conjunto platense ya que Gimnasia (M) se puso arriba justo antes del descanso por el gol de Agustín Módica. El delantero conectó el centro de Franco Saavedra, que peleó una pelota dividida en el área y terminó asistiendo al ex Rosario Central para que ponga el 1-0.

No obstante, llegó la reacción de los conducidos por Alexander Medina, que en pocos minutos pasaron de estar abajo en el marcador a remontar. El empate llegó a los 15 minutos del complemento por intermedio del gran protagonista de la noche: Tiago Palacios tomó la pelota fuera del área, dio un rodeo y sacó un furibundo remate de zurda que se clavó en el ángulo derecho de César Rigamonti.

Seis minutos después, Estudiantes volvió a golpear para tomar la delantera a través de su número 10. Eric Meza sacó un centro, Guido Carrillo controló y pivoteó de manera perfecta para Palacios, que con un zurdazo colocado estableció el 2-1 que sería definitivo para darle un triunfo necesario al Pincha.

Con este éxito, su quinto en el torneo, el León supera un bache de dos derrotas seguidas ante Vélez y Lanús y vuelve al segundo puesto de la Zona A del Torneo Apertura, comandada justamente por el Fortín. Del lado del Gimnasia (M), suma seis encuentros sin ganar, está antepenúltimo con 9 puntos y se complica pensando en la permanencia.

Formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Fermín Antonini, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Guido Carrillo, Tiago Palacios.

Estadio: Víctor Legrotaglie.

Árbitro: Nazareno Arasa.