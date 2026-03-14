El loco calendario de la Liga Profesional trasladó la acción de la 10ª fecha que empezó el martes a la ciudad de La Plata y fue victoria de Lanús ante Estudiantes 1 a 0 por la Zona A del Apertura 2026 con arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Buenos y entretenidos primeros 20 minutos del duelo en el Estadio de Uno, sin especulaciones de ninguno de los dos equipos y con buen trato de pelota en mitad de cancha. El Pincha avisó desde el juego aéreo en un par de jugadas y el Granate cuenta con un Eduardo Salvio incisivo por la derecha del ataque.

En ese ida y vuelta del comienzo fue Estudiantes el que terminó imponiéndose en mitad de cancha y a partir de esa tarea se terminó mostrando más peligroso que su rival. Un remante de Joaquín Tobio Burgos salió a centímetros del segundo palo del arco defendido por Nahuel Losada y una buena maniobra de Edwin Cetré por la derecha forzó la buena intervención del 1 de Lanús, yendo abajo, cerrando el ángulo más cercano.

El gol no llegó y los equipos se fueron al descanso empatando 0 a 0, pero dentro de un trámite que mereció alguna emoción en la capital de la provincia de Buenos Aires.

Nahuel Losada, el muy buen arquero que tiene Lanús y otra gran noche en La Plata.

El arquero de Lanús siguió siendo determinante en el complemento y a los 4 minutos voló para sacarle un intento a Santiago Núñez a la salida de un tiro de esquina. El 1, medio tapado, voló sobre su derecha y envió la pelota de nuevo al tiro de esquina.

Estudiantes lo domina en todos los aspectos, pero no logra abrir el marcador. Lanús cada minuto más replegado en su propio campo, lejos de Fernando Muslera que ha sido citado nuevamente a la Selección de Uruguay y podría disputar su quinto Mundial.

Cuando nada hacía preveer la llegada del gol visitante, el recientemente ingresado, Dylan Aquino, tomó una pelota lanzada por Salvio por el segundo palo y de volea remató para superar la estirada de Muslera a los 29 minutos.

Por lo visto en casi todo el partido, pareció demasiado premio para los dirigidos por Pellegrino que de esta manera remontan en la tabla de posiciones y llegan a los 12 puntos, a uno de la clasificación, pero con un partido menos.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Jorge Izquierdoz, José Canale, Sasha Marsich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Bruno Cabrera, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

La previa

Dos grandes protagonistas: el último campeón argentino ante el dueño de la Sudamericana y la Recopa nada menos que en el Maracaná, mano a mano en Uno buscando construir su campaña para meterse en la gran definición local.

El visitante no marcha por el momento en zona de clasificación, por debajo de los 8 primeros del grupo se cruza con uno que sí está firme en ese grupo. Ya sin Rodrigo Castillo en la delantera, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino debe reconstruirse en los últimos metros.

El local, ya con el cambio de entrenador concretado, de la mano de Alexander Cacique Medina busca seguir por la senda del protagonismo constante que ganó con Eduardo Domínguez.