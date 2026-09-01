En el primer turno del lunes, Estudiantes de La Plata y Newell's no pasaron del 0-0 por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El Pincha, en cuartos de final de la Copa Libertadores y de Copa Argentina, ganó uno de los últimos cinco por el campeonato y se está quedando afuera de la próxima fase, mientras que la Lepra cortó la racha de dos derrotas seguidas de visitante y logró mantenerse dentro de los ocho de la Zona A.

Lo que fue un partido que siempre tuvo más cerca del gol a Estudiantes, el que más intentó, la falta de puntería condenó al León. En sus ocasiones más importantes, Guido Carrillo estrelló un cabezazo contra el travesaño cerca del descanso, mientras que llegando al final del duelo Eric Meza falló un mano a mano con Josué Reinatti (figura del duelo) que hubiera sido el triunfo para los de Alexander Medina, que pese a golear en el clásico platense sumó apenas siete puntos en el Torneo Clausura y es decimosegundo de la Zona A.

Por el lado de Newell's, si bien sigue sin ganar como visitante en el certamen, ya son tres los encuentros sin conocer la derrota y suma 11 puntos ocupando el quinto lugar. En la próxima fecha, la Lepra se medirá nada menos que ante Rosario Central en el clásico y buscará romper el maleficio de no poder ganarle a su archirrival desde el año 2022.