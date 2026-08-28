Estudiantes de La Plata derrotó a Barracas Central 3 a 1 por los octavos de final de la Copa Argentina con un polémico arbitraje de Maximiliano Ramírez en la cancha de Defensa y Justicia.

A las 19 comenzó el primero de los dos encuentros previstos para la jornada. El otro será el que jugarán por la noche Platense ante Instituto en la cancha de Newell’s Old Boys de Rosario.

La apertura del marcador llegó a los 22 minutos, al término de una hermosa jugada colectiva que terminó definiendo Joaquín Tobio Burgos para Estudiantes. Sin embargo, a instancias del VAR, que debuta en el certamen y comenzó en esta instancia, la acción quedó anulada por una infracción defensiva por parte del Pincha en el arranque. Ramírez fue al monitor y no sólo que dejó todo 0 a 0, sino que sancionó tiro libre directo para Barracas.

Lo sucedido actuó de estímulo en el juego del conjunto platense que continuó manejando muy bien la pelota y a los 40 hilvanó una jugada de paredes por la derecha, con Joaquín Correa como eje que terminó en el centro de Eros Mancuso al ras del suelo y Kevin Jappert en su intento de cerrar no hizo más que empujar la pelota en contra de su propia valla.

Ratificando su gran momento futbolístico, el equipo de Alexander Medina amplió la ventaja a los 6 del complemento. Tobio Burgos hizo profundo el ataque Pincha por la izquierda y sacó el centro atrás para la llega de Baltasar Rodríguez que de primera definió ante el arquero Marcelo Miño.

Con coraje, Barracas empujó en los últimos minutos y a falta de 6 para cumplir el tiempo reglamentario, los dirigidos por Damián Ayude descontaron por intermedio de Norberto Briasco que a pura fuerza se metió en el área y entre rebotes varios se llevó la pelota con la mano. Sin embargo, el VAR no llamó y señaló el descuento.

Tres más tarde, el goleador Guido Carrillo puso las cosas en orden con un cabezazo repleto de técnica de centro delantero, a espaldas de su marcador para concectar el centro del ingresado Meza desde la derecha para despejar todas las dudas.

Duelo cargado de condimentos el de Florencio Varela ya que El Pincha es presidido por Juan Sebastián Verón, la figura política antagónica de Claudio Tapia, cuya familia está vinculada a la vida diaria de El Guapo. Pero el gran momento de Estudiantes es más fuerte que cualquier cosa y está con chances en todos los frentes, con el sueño cada vez más palpable de meterse en el próximo Mundial de Clubes.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Yonathan Rak, Nicolás demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera, Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Árbitro: Maximiliano Martínez.

Estadio: Norberto Tito Tamaghello. Defensa y Justicia. Florencio Varela.

TV: TyC Sports.

La previa

Con la mira puesta en los fallos arbitrales, el conjunto de La Plata vive un presente inmejorable, clasificado en Copa Libertadores, bien posicionado en el Torneo Clausura y el sueño vivo de la Copa Argentina.

Barracas ha cambiado mucho desde el punto de vista futbolístico. La llegada de Damián Ayude al banco de suplente le ha dado un vuelo ofensivo totalmente diferente al que planteaba Rubén Insúa.

El ganador ingresará al cuadro de los mejores 8 de la competencia que reúne a los mejores equipos de todas las categorías oficiales del fútbol nacional.