El fútbol argentino quedará bajo análisis tras la Supercopa Internacional, un partido que consagró a Rosario Central tras ganarle a Estudiantes de La Plata 3 a 1, pero que dejó muchos otros capítulos de mayor trascendencia para el análisis.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, se hizo presente en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, tierra del también señalado Pablo Toviggino que lo acompaña en la conducción del fútbol desde el Consejo Federal.

La polémica actuación del juez Darío Herrera incidió en el resultado final y los festejos desde un sector del estadio provocaron las quejas desde la cabecera opuesta.

Aparición tardía

Cuando se montó el escenario de premiación sobre el campo de juego, Juan Sebastián Verón dominaba la escena. El presidente platense le recriminó cara a cara al juez y en el entretiempo ya había posteado con dureza en contra de la AFA.

Tapia era consciente de todo eso que sucedía y su disputa política con el Pincha se reavivaba como nunca desde el pasillo de espaldas en el Gigante de Estudiantes para Central por el polémico título de la Tabla Anual que se creó entre gallos y medianoches.

Por eso, retrasó su salida al campo de juego. Tapia se subió al estrado por el sector opuesto al que esperaba el plantel de Estudiantes con las medallas colgando en el cuello de sus jugadores, incluso del propio Verón.

El titular de AFA reconoció a la terna encabezada por Herrera, provocando los aplausos irónicos del equipo derrotado que sonreía ante la protesta. La incomodidad del máximo directivo era total.

Y por último le entregó el trofeo a Ángel Di María, potenciando aún más las teorías de definiciones tendenciosas hacia el club del campeón del mundo que le ha valido la reprobación en todas las otras canchas del fútbol argentino.