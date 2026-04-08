Por el Grupo A de la Copa Libertadores de América, Estudiantes de La Plata visita desde las 21hs a Independiente Medellín de Colombia en el Estadio Atanasio Girardot.

El elenco del “Cacique” Medina se presenta en su tercera edición en fila dentro de la competencia continental, que supo ganar en cuatro oportunidades. En un presente donde está segundo en el Grupo A del Torneo Apertura con 21 puntos, el elenco de La Plata llega luego de caer ante San Lorenzo por la mínima, perdiendo una gran oportunidad para quedar líder (suma 21, uno menos que el puntero Vélez)

Para este juego, volverá Facundo Muslera en el arco, Además Guido Carrillo se recuperó de una Sinovitis y estaría de la partida. Además volvería Gastón Benedetti en lugar de Eros Mancuso, mientras que Cetré estaría desde el inicio contra su ex equipo.

Por el lado del conjunto colombiano, que transita mitad de tabla en su liga (14° con17 unidades), Francisco Frydiesewki volverá al 11 inicial. El goleador tendrá como asistidor por izquierda a un conocido en el fútbol argentino: Frank Fabra.

Cetré jugará ante su ex equipo, quien aun tiene el 50% del pase

Será una fase de grupos complicada para el conjunto argentino, que tendrá en la próxima fecha al Cusco Fc de local y posteriormente al Flamengo.

Probables Formaciones:

DIM: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, Jose Ortiz; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Lobos, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y John Montaño. DT: Alejandro Restrepo.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías o Alexis Castro. DT: Alexander Medina.

Datos del Partido:

Hora: 21.00

TV: Fox Sports

Árbitro: Alexis Herrera

VAR: Ángel Arteaga

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín, Colombia)