Las bardas de Plottier volverán a llenarse de corredores, familias, equipos y emoción, el venidero domingo 13 de septiembre, fecha estipulada para una nueva edición de Tu Meta Trail, la competencia regresará al calendario para reencontrarse con una comunidad valletana que creció junto al running y al trail running.

La propuesta tendrá circuitos de 21, 12 y 6 kilómetros para deportistas experimentados y para quienes desean asumir su primer desafío en terreno natural. También incluirá una categoría Kids, destinada a que niños y niñas vivan la experiencia de manera recreativa, adaptada y segura.

La prueba comenzó su historia en 2017 y continuó con ediciones en 2018 y 2019. En ese recorrido construyó una identidad reconocible, la barda como escenario, el esfuerzo como lenguaje común y la llegada como punto de encuentro entre corredores, entrenadores, familias y espectadores.

Las ediciones anteriores dejaron largadas numerosas, grupos alentando desde temprano y participantes enfrentando los desniveles del terreno. De acuerdo con los antecedentes informados por la organización, la última edición histórica alcanzó una convocatoria superior a los 2.000 participantes y se convirtió en una referencia para la comunidad del running regional.

Vuelve Tu Meta Trail en Plottier

El crecimiento de la actividad no podría explicarse sin la tarea cotidiana de los running teams. Estos grupos son espacios donde se aprende, se planifican objetivos y se construyen vínculos. Sus profesores acompañan desde quienes comienzan a correr por bienestar hasta quienes se preparan para competir en distancias exigentes.

Para 2026, la organización de la prueba, Meta Group Eventos trabaja en una producción integral con señalización, cronometraje electrónico, puestos de asistencia, infraestructura, seguridad y cobertura para los participantes. La intención es brindar una experiencia organizada y atractiva antes, durante y después de la competencia se informó desde la empresa.

La categoría Kids reforzará el carácter familiar del encuentro y las diferentes distancias permitirán que cada corredor elija un desafío acorde con su preparación. La propuesta busca combinar competencia y recreación, sin perder el vínculo con el paisaje ni el compromiso con el cuidado responsable del entorno.

La invitación está abierta a corredores, running teams, entrenadores, instituciones, empresas, medios y público general. El 13 de septiembre, las bardas de Plottier volverán a reunir historias personales unidas por una misma experiencia: correr, superar el desafío y celebrar la llegada.