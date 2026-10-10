Central Córdoba y Estudiantes ya disputan el segundo tiempo en el estadio Único Madre de Ciudades, luego de una primera mitad cargada de emociones y goles. El Pincha se había puesto en ventaja con Miguel Monsalve, pero el Ferroviario reaccionó con los tantos de Leonardo Sequeira y Michael Santos. Cuando parecía que el local se iba al descanso arriba, Edwuin Cetré convirtió un penal tras una mano de Maciel sobre la línea y estableció el 2-2 parcial.

2-1, Michael Santos: el Ferroviario aprovechó un error defensivo de Estudiantes y Santos definió para completar la remontada en una ráfaga.

1-1, Leonardo Sequeira: a los 37 minutos, el delantero de Central Córdoba apareció sin marca en el área y conectó un gran cabezazo para igualar el encuentro.

1-0, Miguel Monsalve: el colombiano culminó una gran jugada colectiva de Estudiantes a los 21 minutos del primer tiempo y adelantó al Pincha.

El partido se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, con Silvio Trucco a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

Cómo llega Central Córdoba

El conjunto dirigido por Sebastián Domínguez atraviesa un momento complicado en el campeonato. Sin victorias desde hace siete fechas, el Ferroviario necesita reencontrarse con el triunfo para mejorar su posición en la Zona A y recuperar terreno en la lucha por la clasificación. En once presentaciones convirtió ocho goles y recibió catorce, números que reflejan sus dificultades para encontrar regularidad.

En su última presentación, Central Córdoba empató 1-1 frente a Deportivo Riestra y ahora buscará aprovechar la localía para cambiar su presente. Michael Santos, autor del gol en ese encuentro, aparece como una de las principales referencias ofensivas del equipo santiagueño. <Cite refs={["turn372079search0","turn372079search15"]}/>

Cómo llega Estudiantes

El Pincha llega con otro panorama después de golear 3-0 a Gimnasia de Mendoza en la fecha anterior, un resultado que le permitió recuperar confianza y mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. Sin embargo, el equipo platense no puede descuidar el torneo local: necesita seguir sumando mientras se prepara para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

En ese contexto, el entrenador Alexander Medina podría apostar por una formación con algunas variantes para administrar las cargas antes del compromiso internacional. La expectativa también está puesta en la situación de Marcos Rojo, mientras Estudiantes busca sostener su recuperación en el Clausura y llegar fortalecido a una de las semanas más importantes de su calendario. <Cite refs={["turn372079search15","turn372079news4"]}/>

Probables formaciones Central Córdoba vs Estudiantes

Central Córdoba:

Alan Aguerre; Darío Cáceres, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Marcos Iacobellis, Matías Vera, Lucas González; Michael Santos, Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Estudiantes de La Plata:

Fabricio Iacovich; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori o Gastón Benedetti, Tomás Palacios; Bautista Kociubinski, Alexis Castro; Brian Aguirre o Fabricio Pérez, Edwuin Cetré; Miguel Monsalve y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Datos del partido