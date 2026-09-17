Estudiantes todavía disfruta de la histórica clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, pero la celebración en Brasil ya quedó atrás y en La Plata apareció un tema que la dirigencia deberá resolver contrarreloj: la localía para el partido de ida.

El estadio Jorge Luis Hirschi, más conocido como UNO, cumple con el requisito general de capacidad exigido por Conmebol para esta instancia, ya que cuenta con alrededor de 32.500 lugares frente a los 30.000 que establece el reglamento. El inconveniente aparece al momento de distribuir el público visitante.

Para las semifinales, el reglamento de la Libertadores 2026 establece que el equipo local debe garantizar un mínimo de 4.000 localidades para los hinchas visitantes. El sector destinado a la parcialidad rival en UNO no alcanza ese número y allí se encuentra el principal obstáculo para que el Pincha pueda mantener su tradicional localía.

Ante este escenario, Juan Sebastián Verón ya comenzó las gestiones para intentar sostener el partido en La Plata. La intención del presidente es evitar una mudanza y encontrar una alternativa que permita cumplir con las exigencias de la organización sin abandonar UNO.

“Vamos a hacer todo lo posible para jugar en UNO. Obviamente dependerá mucho de Flamengo, si pasa. Hay que estudiar y hacer todo lo posible para que sea así y si no buscaremos localía”, expresó Verón tras la clasificación, dejando en claro que la definición también estará vinculada al rival que tenga Estudiantes en semifinales.

La llave que definirá al próximo rival del Pincha es la que protagonizan Flamengo e Independiente del Valle. El conjunto brasileño llega con ventaja de 2-0 tras el encuentro de ida, por lo que todo apunta a que el equipo de Alexander Medina podría medirse nuevamente con un gigante brasileño, aunque todavía resta definir la serie.

Cuáles son las alternativas que maneja Estudiantes ante una eventual negativa de Conmebol

Si Estudiantes no logra obtener la autorización para utilizar UNO bajo las condiciones actuales, deberá buscar una alternativa. El Estadio Único Diego Armando Maradona aparece descartado por el momento debido a las obras que se realizan en el escenario y a los compromisos que tiene previstos para octubre.

En ese escenario, aparecen como posibles sedes la Fortaleza de Lanús y el Cilindro de Avellaneda, dos estadios que permitirían al conjunto platense cumplir con las exigencias de infraestructura para una semifinal continental.

Pero la localía no es el único frente abierto para Medina. La clasificación ante Corinthians también dejó consecuencias en el plantel. Tomás Palacios y Leandro González Pírez deberán cumplir una fecha de suspensión, por lo que ambos se perderán el partido de ida de las semifinales.

A esas bajas se suma la situación de Joaquín Correa. El delantero debió abandonar el campo en Brasil por una molestia en el isquiotibial izquierdo y deberá someterse a estudios para determinar el grado de la lesión. La posibilidad de perderlo representa otro problema para un equipo que deberá afrontar una instancia decisiva con poco margen de error.

Por eso, la dirigencia también analiza la posibilidad de incorporar un defensor de jerarquía. En las últimas horas apareció el nombre de Marcos Rojo, un viejo conocido de la institución, aunque su eventual llegada requeriría recomponer primero la relación con parte de la parcialidad tras su paso por Boca.

La referencia de Verón fue la incorporación de Rolando Schiavi durante la histórica campaña de 2009, cuando Estudiantes terminó levantando la Copa Libertadores. “Por ahí se puede resolver de esa forma como en 2009”, deslizó el presidente, aunque aclaró que la posible incorporación debería ser un futbolista del medio local.

Mientras espera conocer a su rival, Estudiantes tiene entonces dos cuestiones centrales por resolver: encontrar respuestas para un plantel golpeado por suspensiones y lesiones y, sobre todo, definir dónde jugará una semifinal de Libertadores que el pueblo pincharrata ya espera volver a vivir en casa.