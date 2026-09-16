En el marco de un nuevo aniversario conmemorando el 16 de septiembre, fecha que quedó marcada en la historia argentina, Neuquén vivió un emotivo acto para recordar a quienes fueron víctimas de la represión de la última dictadura militar.

El 16 de septiembre de 1976, denominada la Noche de los Lápices, un episodio de represión llevado a cabo durante la última dictadura militar liderada por Jorge Rafael Videla.

Durante esa noche un grupo de estudiantes secundarios de La Plata fue secuestrado por reclamar por el boleto estudiantil gratuito. El hecho de violencia no fue aislado y se replicó en el país y específicamente en la región, como en el Operativo Cutral Co y en Cipolletti.

El simbólico gesto en la capital

En Neuquén se realizó una actividad para conmemorar la fecha. La propuesta fue reponer las Baldosas de la Memoria que se encuentran en la vereda del Colegio San Martín, en avenida Argentina al 1100 en la capital neuquina.

El emotivo acto permitió recuperar las baldosas que recuerdan a cinco jóvenes desaparecidos vinculados con esa institución: Ricardo “Panchito” Raby, Susana Mujica, Roberto “Champa” Rigoni, Enrique “Ique” y Ricardo “Caito” Sapag.

Las baldosas habían sido colocadas anteriormente, pero fueron vandalizadas poco después de su instalación, por lo que fueron restituidas en esta fecha. La actividad fue organizada por la Municipalidad de Neuquén, familiares de los estudiantes desaparecidos y la APDH Neuquén.