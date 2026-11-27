La final de la Copa Libertadores de 1968 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras quedó marcada como una de las definiciones más apasionantes de la historia del certamen continental. El equipo argentino necesitó tres encuentros para quedarse con el título y comenzar una etapa dorada que lo llevaría a conquistar tres Libertadores consecutivas.

No será la primera vez que el Pincha y el Verdao definan una Copa continental en el Estado Centenario de Montevideo, Uruguay. La primera conquista pincharrata ocurrió en ducho escenario y ante el elenco brasilero.Cuando la competencia tenía otro formato de disputa y definición, y que, en el caso de igualdad de partidos ganados, se jugaba un tercer partido en cancha neutral.

El primer capítulo se disputó el 2 de mayo de 1968 en La Plata. En aquella oportunidad, Palmeiras se puso en ventaja a través de Servílio, pero el Pincha reaccionó en el tramo final y consiguió dar vuelta el resultado. Juan Ramón Verón, a los 83 minutos, y Eduardo Flores, a los 87, establecieron el 2-1 definitivo para el conjunto dirigido por Osvaldo Zubeldía.

La revancha se jugó cinco días después, el 7 de mayo, en el estadio Pacaembú de San Pablo. Allí, el conjunto brasileño se impuso por 3-1 y llevó la definición a un tercer encuentro. Tupãzinho, en dos oportunidades, y Rinaldo marcaron para el local, mientras que Juan Ramón Verón descontó para Estudiantes.

Con una victoria por lado, la serie debió resolverse en un partido desempate, que se disputó el 16 de mayo en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En territorio neutral, Estudiantes mostró su personalidad y se impuso por 2-0. Felipe Ribaudo abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo, mientras que Juan Ramón Verón, a los 82, sentenció la historia y desató el festejo del conjunto platense.

El equipo contaba con figuras como Carlos Bilardo, Juan Ramón Verón, Oscar Malbernat, Carlos Pachamé y Eduardo Flores, bajo la conducción de Zubeldía.

De esta manera, Estudiantes conquistó su primera Copa Libertadores y comenzó a escribir una de las páginas más importantes de su historia. Aquel equipo, con figuras como Carlos Bilardo, Juan Ramón Verón, Oscar Malbernat, Carlos Pachamé y Eduardo Flores, inició un ciclo extraordinario bajo la conducción de Zubeldía.

El título de 1968 fue el primero de una trilogía inolvidable: el Pincha volvió a consagrarse en 1969 y 1970, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del fútbol sudamericano.

Desde las 17hs del sábado, Estudiantes y Palmeiras definen una nueva edición de la Copa Libertadores de América en Montevideo. Para el pincha será su 5ta conquista, el Verdao va por su cuarta consagración.