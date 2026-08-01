Finalizó la primera mitad en el estadio Antonio Candini y Estudiantes de Río Cuarto y Banfield igualan 0 a 0 en un encuentro parejo y de trámite cambiante correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto cordobés intentó asumir el protagonismo ante su gente, mientras que el equipo dirigido por Pedro Troglio respondió con orden y algunas aproximaciones peligrosas, aunque ninguno de los dos logró encontrar la precisión necesaria para abrir el marcador antes del entretiempo.
El León del Imperio comenzó el campeonato con una valiosa victoria sobre Tigre, pero en la segunda jornada sufrió un duro revés en La Paternal. Argentinos Juniors lo superó con claridad y le propinó una goleada por 3-0, resultado que buscará dejar atrás rápidamente para recuperar confianza frente a su público.
Del otro lado estará un Banfield que mostró capacidad de reacción. Tras caer ante Huracán en el debut, el equipo de Pedro Troglio logró una importante victoria por 3-2 frente a Sarmiento. Con una destacada actuación de Tiziano Perrotta, autor de un doblete, y el aporte goleador de Bruno Sepúlveda, el Taladro volvió a sonreír y llega con el ánimo renovado.
Probables formaciones
Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente y Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, David Zalazar, Lautaro Villegas; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Datos del partido
• Hora: 15.30
• Estadio: Antonio Candini
• Árbitro: Jorge Baliño
• VAR: Fernando Espinoza
• TV: TNT Sports Premium