En la que fue una final para el infarto, Estudiantes se impuso 3-2 ante Independiente Rivadavia en tiempo extra y conquistó la Supercopa Argentina. El Pincha conquistó por primera vez este título nacional y, de esta manera, se hizo con su sexto título desde 2023, una verdadera era ganadora para el club platense que podría coronarse el próximo 28 de noviembre en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Desde su título en 2023 ante Defensa y Justicia en la Copa Argentina, son nueve las finales a las que llegó Estudiantes con una cosecha de seis títulos. El conjunto hoy dirigido por Alexander Medina se metió en el bolsillo la Copa de la Liga de 2024, ganándole la final a Vélez por penales, el Trofeo de Campeones de ese año, nuevamente ante el Fortín en diciembre con goleada 3-0 y, en 2025 repitió cosecha: Torneo Clausura 2025 ante Racing en la final por penales y, de nuevo, el Trofeo de Campeones de ese año por el 2-1 agónico ante Platense.

Esta Supercopa Argentina representa la primera del Pincha, que se había quedado con las ganas ante River en marzo de 2024 pero tuvo revancha en el Julio César Villagra de Córdoba. Es también el primer título de Medina como DT. En el recuento general, Estudiantes suma su título número 20, superando a Vélez y quedando sexto en la tabla general. De cara a lo que será el gran objetivo del año ante Palmeiras, por la final de la Copa Libertadores, el León se mete un nuevo lauro en el bolsillo.

Los títulos de Estudiantes en su historia

Nacionales

1911 Segunda División (Amateur)

1913 Primera División (Amateur)

1944 Copa Adrián C. Escobar (Oficial no regular)

1945 Campeonato de la República (Oficial no regular)

1967 Torneo Metropolitano (Oficial)

1975 Liguilla Pre-Libertadores (Oficial no regular)

1982 Torneo Metropolitano (Oficial)

1983 Torneo Nacional (Oficial)

2006 Torneo Apertura (Oficial)

2010 Torneo Apertura (Oficial)

2023 Copa Argentina (Oficial)

2024 Copa de la Liga (Oficial)

2024 Trofeo de Campeones (Oficial)

2025 Torneo Clausura (Oficial)

2025 Trofeo de Campeones (Oficial)

2026 Supercopa Argentina (Oficial)

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