Fernando Muslera podría estar ante los últimos días de su extensa carrera como futbolista profesional. El arquero de Estudiantes de La Plata tendría decidido retirarse después de disputar la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, un partido que tendrá un escenario muy especial: el Estadio Centenario de Montevideo, su tierra natal.

La definición continental se jugará el próximo 29 de noviembre y tendrá un condimento que va más allá de la búsqueda de la gloria. El experimentado guardameta habría tomado la decisión de ponerle punto final a su trayectoria una vez que termine el encuentro, independientemente de lo que suceda en la final.

A sus 40 años, Muslera tendría la posibilidad de despedirse en un escenario cargado de significado. Allí, en Uruguay, donde defendió durante años el arco de la selección nacional, podría disputar su último partido como profesional y cerrar una carrera que lo llevó a competir en los principales escenarios del fútbol internacional.

Estudiantes quiere convencerlo para que siga

La determinación del arquero ya sería conocida por sus compañeros de plantel, que intentarían convencerlo para que continúe al menos una temporada más. En la misma línea estaría Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien tendría previsto ofrecerle una renovación por un año.

Sin embargo, el panorama no sería sencillo. El contrato de Muslera con el Pincha finaliza el 31 de diciembre y, de acuerdo con la información publicada, el uruguayo tendría firme su decisión de no continuar con la actividad profesional.

Por ahora, el foco está puesto en la final ante Palmeiras. Estudiantes buscará conquistar su quinta Copa Libertadores y Muslera tendrá la oportunidad de despedirse con un título histórico, en caso de que finalmente confirme su retiro.

Los números de Muslera en Estudiantes

Desde su llegada al conjunto platense a mediados de 2025, el arquero disputó 63 partidos oficiales. En ese recorrido recibió 56 goles y consiguió mantener su valla invicta en 22 oportunidades.

Además, acumuló 5.655 minutos en cancha, recibió seis tarjetas amarillas y no fue expulsado.

La final del 29 de noviembre podría convertirse así en mucho más que una definición por el título continental. Para Muslera, podría ser la última función de una carrera extensa, con la posibilidad de cerrar el recorrido en su país y ante una oportunidad que pocos futbolistas tienen: despedirse levantando la Copa Libertadores.