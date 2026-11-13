Estudiantes de La Plata derrotó a Independiente Rivadavia de Mendoza 3 a 2 en el alargue de la final por la Supercopa Argentina y se consagró campeón, previo a la disputa de la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Uruguay.

Una final de locos que tuvo de todo: goles a favor y en contra, remontada épica y alargue, dejando a los futbolistas exaustos y con nombres propios muy importantes como Guido Carrillo y Fernando Muslera en el campeón; Matías Fernández en el perdedor.

El Pincha asumió el rol de candidato y de entrada planteó el partido en campo rival. Un duelo que no tiene en las tribunas el marco para una final. La lejanía del destino neutral para ambas parcialidades en un día de semana ha condicionado la calurosa noche en la Docta.

La Lepra hizo pie de contra y con una pared entre Matías Fernández y Sequeira provocó la primera intervención del arquero Fernando Muslera que cerró muy bien en el primer palo. Falló en la salida Leandro González Pírez para Estudiantes y aparecieron los espacios para la contra.

El trámite rápídamente tomó temperatura y los cuyanos se insinuaron muy peligrosos con las transiciones rápidas a partir del buen pie de Fernández en la conducción. El Pincha sumó un par de intentos de media distancia con relativo peligro, pero el 0 a 0 parcial entretenía y resultaba atractivo por los dos estilos.

37 minutos y una linda jugada de Tago Palacios por la derecha del ataque Pincha. De cucharita asistió para el ingreso de Fabricio Pérez que definió de aire y la pelota saló a centímetros por el segundo palo.

Goleador infalible

A los 10 minutos del complemento, un tiro de esquina desde la derecha del ataque Pincha cayó al área mendocina. El goleador eterno de los platenses, Guido Carrillo, les ganó a todos a la corrida y sacó un cabezazo fortísimo que se convirtió en el 1 a 0 parcial de la final.

Lo terminó definiendo con algo de fortuna, pero Carrillo fue decisivo con su accionar, corriendo al espacio contra el central Iván Villalba que ante el enganche del capitán se llevó por delante la pelota y no hizo más que superar la estira de su propio arquero Emmanuel Gómez a los 22.

Sobre el final, a tres del final, descontó La Lepra con un cabezazo de Florentín tras un enorme jugada de Fernández por la izquierda.

Ya en tiempo de descuento, en el último suspiro, de nuevo Fernández construyó una gran jugada recostado por la izquierda, soltó el pase a Elordi que de primer tiro un centro suave, a la cabeza de Villalba que encontró la definición para mander la final al alargue.

A los 6 del primer tiempo del alargue, nuevamente en una pelota parada, Estudiantes recuperó la ventaja. Centro desde la izquierda, cerrado contra el punto penal y la cabeza del ingresado Lucas Alario para marcar el tercero de la noche.

Síntesis

Estudiantes de La Plata 3: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Joaquín Tobio Burgos; Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez, Fabricio Pérez, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Independiente Rivadavia 2: Emmanuel Gómez; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Elordi; Leonard Costa, José Florentín; Luis Sequeira; Leonel Bucca, Matías Fernández, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Goles. ST 10' Carrillo (E), 22' Villalba (E en contra), 43' Florentín (IR), 45+5' Vlllalba (IR). Alargue PT 6' Lucas Alario (E).

Cambios: ST 11’ Gonzalo Ríos por Bucca (IR)., 19’ Fabrizio Sartori por Costa, 20’ Alexis Castro por Pérez (E), 29’ Edwuin Cetré por Tobio Burgos (E), 30’ Miguel Monsalve por Palacios (E), Tomás Palacios por Rojo (E), Luis Díaz por Sequeira (IR), Matías Realli por Bonifacio (IR) y Sheyko Studer por Osella (IR), 39’ Lucas Alario por Carrillo (E). Alargue: al inicio Tomás Bogari. por Villalba. ST 5 Eros Mancuso por Rodríguez (E)..

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Julio César Villagra (Gigante de Alberdi), Córdoba.VAR: Héctor Paletta.

TV: ESPN y Disney+ Premium.

La previa

El encuentro comienza a las 20 en el Gigante de Alberdi, en Córdoba, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

La competencia, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), enfrenta a los campeones de distintas competiciones nacionales. En esta duodécima edición, el Pincha llega por su condición de ganador en el trofeo de Campeones ante Platense (el mejor del Apertura ante el mejor del Clausura 2025, respectivamente) y la Lepra mendocina por ser el últmo en conquistar la Copa Argentina.

Además, está el incentivo de llegar a la inédita Recopa de Campeones, un certamen creado por la AFA que reúne a los vencedores de la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina.

Estudiantes, entre la Supercopa y el sueño continental

El conjunto platense llega a esta definición en un momento particular de la temporada. Dirigido por Alexander Medina, el Pincha tendrá por delante un desafío importante antes de afrontar uno de los compromisos más trascendentes de su calendario: la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

En el ámbito local, su recorrido en el Torneo Clausura no fue el esperado y quedó eliminado en la fase regular, al no conseguir ubicarse entre los ocho mejores de la Zona A.

Sin embargo, Estudiantes tiene argumentos para buscar otra consagración. Su boleto a esta Supercopa llegó gracias al título conseguido en el Trofeo de Campeones 2025, cuando superó a Platense en una ajustada definición.

Ahora, el equipo de La Plata buscará dejar atrás el irregular recorrido en el campeonato local y sumar un nuevo título antes de afrontar el gran desafío continental.

Independiente Rivadavia quiere otra conquista histórica

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que atraviesa una etapa histórica para la institución mendocina. La Lepra, conducida por Alfredo Berti, consiguió su lugar en esta final luego de conquistar la Copa Argentina 2025, un título que significó una de las mayores alegrías de su historia.

Además, el conjunto mendocino fue uno de los protagonistas de la temporada y compitió hasta las últimas instancias por el título de Campeón de Liga, que finalmente quedó en manos de Boca por su ubicación en la tabla anual.

Con una identidad de juego consolidada y el impulso de sus últimas campañas, Independiente Rivadavia buscará dar otro golpe y sumar una nueva estrella a sus vitrinas. La posibilidad de levantar la Supercopa representa una oportunidad para ratificar su crecimiento y seguir haciendo historia en el fútbol argentino.