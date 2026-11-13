El fútbol argentino transita la recta final de una temporada cargada de competencias y definiciones. Estudiantes de La Plata agregó un nuevo nombre a la lista de campeones después de quedarse con la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia, pero el calendario todavía tiene tres trofeos importantes por entregar antes de que termine el año.

El Pincha se impuso por 3-2 en tiempo suplementario, en un partido que tuvo emoción hasta el final y que se resolvió gracias al gol de Lucas Alario. La consagración en Córdoba le permitió sumar una nueva estrella a su historia y llegar con otro impulso a la final de la Copa Libertadores, que disputará el sábado 28 de noviembre ante Palmeiras, en Montevideo.

Con este resultado, ya son cuatro los equipos que levantaron títulos oficiales durante la temporada. Belgrano, Rosario Central, Boca y Estudiantes ya tuvieron su vuelta olímpica, mientras que otros tres campeonatos mantienen abierta la pelea.

Los cuatro campeones que ya festejaron

El primero en celebrar fue Belgrano. El conjunto cordobés protagonizó una consagración histórica al quedarse con el Torneo Apertura frente al River de Eduardo Coudet, en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes.

El Pirata volverá a ese escenario el próximo 19 de diciembre, cuando dispute el Trofeo de Campeones frente al ganador del Torneo Clausura. Será otra oportunidad para cerrar un año inolvidable y sumar una nueva conquista.

Rosario Central también tuvo su festejo. El Canalla derrotó 3-1 a Estudiantes a fines de septiembre, en un encuentro que terminó con polémica, y se quedó con la Supercopa Internacional en Santiago del Estero. Ese título, además, le aseguró un lugar en la Recopa de Campeones 2027.

En tanto, Boca consiguió el reconocimiento como Campeón de Liga después de finalizar en lo más alto de la tabla anual. El Xeneize alcanzó uno de sus objetivos de la temporada y todavía tiene varios desafíos por delante, con presencia en las instancias decisivas de las competencias que disputa.

El último en sumarse a la lista fue Estudiantes. Con la victoria ante Independiente Rivadavia, el equipo platense levantó la Supercopa Argentina y agregó otro trofeo a una temporada que todavía puede tener un capítulo más importante con la final continental frente a Palmeiras.

Qué títulos faltan definirse en el fútbol argentino

Con cuatro campeonatos ya resueltos, quedan tres competencias por conocer a sus ganadores. El Torneo Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones serán los últimos objetivos de una temporada que todavía promete emociones.

El Clausura se encuentra en etapa de playoffs y definirá al equipo que se quedará con el segundo torneo de la temporada. Su campeón, además, tendrá la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Apertura.

La Copa Argentina también tiene pendiente su definición. Platense, Banfield y Boca aparecen entre los equipos que buscan avanzar hacia el título, en una competencia que todavía debe resolver sus cruces decisivos.

Por último, el Trofeo de Campeones cerrará el calendario local el 19 de diciembre, con Belgrano ya clasificado y a la espera de su rival, que saldrá del ganador del Clausura.

Todos los títulos de la temporada: quiénes son los campeones y qué falta jugar

Torneo Apertura: Belgrano.

Torneo Clausura: pendiente de definición.

Campeón de Liga: Boca.

Copa Argentina: pendiente de definición.

Supercopa Internacional: Rosario Central.

Supercopa Argentina: Estudiantes.

Trofeo de Campeones: Belgrano espera al ganador del Clausura.

La temporada todavía no bajó el telón. Estudiantes ya se sumó a la lista de campeones, pero el fútbol argentino mantiene tres coronas en disputa y varios equipos con la ilusión de terminar el año levantando un trofeo.