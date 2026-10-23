Estudiantes de La Plata está ante la posibilidad de cerrar el año con una agenda internacional de lujo. Después de eliminar a Flamengo en el Maracaná y meterse en la final de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Alexander Medina tiene un objetivo inmediato: vencer a Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Pero el premio puede ser mucho más grande que levantar el trofeo continental.

La consagración le abriría al Pincha las puertas de la Copa Intercontinental 2026, cuya fase final se disputará en Qatar entre el 9 y el 16 de diciembre. Allí, el conjunto platense podría disputar hasta tres partidos por títulos internacionales en apenas una semana, con la posibilidad de terminar el recorrido frente al Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League.

El camino que podría llevar al Pincha hasta el PSG

El primer desafío sería el 9 de diciembre frente a Toluca, de México, por el Derbi de las Américas. El encuentro está previsto en el estadio Jassim Bin Hamad, donde Estudiantes buscaría dar el primer paso en el torneo.

Si logra avanzar, el 12 de diciembre disputaría la Copa Challenger ante Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica, en la misma sede. Una nueva victoria le permitiría acceder a la definición del certamen.

El último capítulo sería el 16 de diciembre, en el estadio Ahmad Bin Ali, frente al PSG. El conjunto francés espera en la final de la Copa Intercontinental, por lo que Estudiantes tendría la oportunidad de medirse con uno de los principales equipos del fútbol europeo.

La final ante Palmeiras, el primer paso

Antes de pensar en Qatar, el equipo de La Plata deberá resolver la final de la Libertadores. El cruce ante Palmeiras será el partido que determine si el Pincha consigue el título continental y se gana el derecho a disputar el torneo internacional de diciembre.

La clasificación tendría un valor especial para una institución con una historia importante en las competiciones mundiales. Estudiantes fue campeón de la Copa Intercontinental en 1968, cuando venció al Manchester United, y también disputó las finales de 1969 y 1970.

Su antecedente más reciente en una definición mundial fue en 2009, cuando perdió ante Barcelona en tiempo suplementario en el Mundial de Clubes. Ahora, la posibilidad de regresar a una competencia de esta magnitud vuelve a aparecer en el horizonte del club.

El calendario internacional que podría afrontar Estudiantes

28 de noviembre: final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, en el Estadio Centenario de Montevideo .

9 de diciembre: Derbi de las Américas frente a Toluca, en el estadio Jassim Bin Hamad, si se clasifica.

12 de diciembre: Copa Challenger ante Mamelodi Sundowns, si supera la primera instancia.

16 de diciembre: final de la Copa Intercontinental frente al PSG, si gana los dos partidos anteriores.

Estudiantes tiene primero una final decisiva por delante. Si logra conquistar América, el premio será una nueva oportunidad de medirse con campeones de otros continentes y la posibilidad de disputar tres títulos internacionales en siete días. Un desafío enorme para un club que vuelve a ilusionarse con escribir otra página histórica.