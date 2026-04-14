Con el objetivo de su primer triunfo en el certamen, Estudiantes de La Plata recibe a Cusco FC desde las 19 por la fecha 2 de la Copa Libertadores en UNO. El Pincha afronta su debut copero como local luego del 1-1 ante Independiente Medellín como visitante buscando tres puntos para posicionarse dentro de un complicado Grupo A. El encuentro será televisado Fox Sports y Disney+.

En la primera jornada, el equipo de Alexander Medina no pudo aguantar el resultado y empató ante el DIM como visitante. En el primer encuentro de su historia ante el Cusco, el entrenador pretende mantener la base de aquel once, aunque mantiene dos incógnitas. La primera, en la mediapunta: Facundo Farías y Fabricio Pérez, que ganó terreno tras su buen rendimiento ante Unión, se disputan el puesto. Además, el DT uruguayo deberá definir si mantiene a Edwuin Cetré o si Brian Aguirre ocupa el puesto de extremo.

Por su parte, el conjunto peruano que dirige Alejandro Orfila llega golpeado tras caer en su debut ante Flamengo por 2-0 y una nueva derrota complicaría seriamente sus aspiraciones. En el torneo local tuvo descanso el fin de semana, pero se ubica en el sexto lugar y un resultado positivo en La Plata le daría confianza para continuar con su racha de dos victorias seguidas en la Liga 1.

Posibles formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Facundo Farías o Fabricio Pérez, Edwuin Cetré o Brian Aguirre; Guido Carrillo.

Cusco FC: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo.

Estadio: Jose Luis Hirschi - UNO.

Árbitro: José Cabero (Chile).