En el último duelo de la jornada, Vélez recibe a Central Córdoba desde las 21.30 en el José Amalfitani por la fecha 14 del Torneo Apertura. El Fortín, que sufrió una inesperada caída en su visita a Gimnasia de Mendoza, perdió el liderazgo de la Zona A a manos de Estudiantes de La Plata e intentará recobrarlo ante un Ferroviario de flojo presente que llega con dos victorias consecutivas y lejos de los puestos de clasificación a playoffs. El encuentro es televisado por TNT Sports Premium.

En el conjunto de Liniers volverá al arco Álvaro Montero, que no estuvo presente por estar convocado en la última fecha FIFA para Colombia, mientras que Lucas Robertone se recuperó de una distensión, volvió a concentrar y entraría desde el banco. Por su parte, Guillermo Barros Schelotto recibió una fecha de suspensión por la roja ante Gimnasia (M) de la fecha pasada, pero Vélez pagará la multa y podrá estar en el banco de suplentes.

Del lado de Central Córdoba, de flojo momento, solamente ganaron uno de los últimos cinco encuentros y vienen de duras caídas ante Newell's de local por 3-1 y, previamente, ante Estudiantes por 5-0 en UNO. Lucas Pusineri esperará a último momento al arquero Alan Aguerre, con un derrame en la rodilla en el duelo ante la Lepra, mientras que Yuri Cansermeiro tomará el lugar del expulsado Juan Pablo Pignani y Alan Laprida hará lo propio en el ataque, ya sea por Michael Santos o Ezequiel Naya, la única duda del DT.

Posibles formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquin García, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Dilan Godoy, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Florián Monzón.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Fernando Martínez; Alan Laprida y Michael Santos o Ezequiel Naya.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Bruno Amiconi.