Desde las 19hs en el Estadio olímpico de la UCV, Racing visita a Caracas por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. Los resultados esquivos de las últimas fechas, dejaron bajo la lupa del hincha a la Comisión directiva, jugadores y CT, quienes solo tiene un objetivo: volver al triunfo.

Desde la derrota 1-0 ante Independiente en el clásico de Avellaneda, Racing comenzó una crisis que aún no termina, con derrotas de local por la competencia doméstica, y pálidos partidos en el Torneo Apertura. EL equipo de Gustavo Costas encara una semana clave donde tiene hoy un duelo clave en Caracas, y el fin de semana con Huracán por la clasificación.

La Academia, que suma tres puntos en la competencia internacional luego de ganar en Bolivia y caer en casa ante Botafogo, llega a Venezuela con dos bajas sensibles: Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Sosa lesionados, y la necesidad única de ganar y comenzar a recuperar la memoria.

En frente estará el Caracas, equipos que suma 4 unidades luego de empatar con el elenco brasilero y ganarle a Independiente Petrolero. Los “Diablos Rojos” viven la misma situación en su competencia local ya que no pasó de la fase regular, provocando la salida de su DT Fernando Aristeguieta, quedando con Henry Meléndez como interino. Un buen resultado con el equipo argentino lo dejaría bien posicionado de cara a la segunda vuelta.

Zuculini estará en el mediocampo, buscando cambiar la imágen de los últimos cotejos

EL elenco de Avellaneda jugó en cuatro oportunidades contra equipos venezolanos, todos ellos con triunfo: ante Mérida por la Libertadores del 2020, y el Deportivo Táchira en la misma competencia pero del 2015. Será la primera vez que ambos clubes se enfrentan.

Probables Formaciones:

Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; Adrián Fernández. DT: Henry Meléndez.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo o Franco Pardo, Agustín García Basso o Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny y Damián Pizarro. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

VAR: Cristhian Ferreyra (URU)

Estadio: Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela)