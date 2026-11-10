En la vispera de lo que iba a ser un duelo argentino, Tomás Etcheverry se bajó a último momento del ATP 250 de Estocolmo y Thiago Tiante avanzó directamente a cuartos de final. El platense debía enfrentarse este martes con su compatriota y conciudadano por un lugar entre los ocho mejores del certamen sueco, pero finalmente no se presentó al encuentro por una lesión.

Etcheverry venía de conseguir una trabajada victoria en su debut ante el local Max Dahlin. El argentino, quinto preclasificado y ubicado en el puesto 29 del ranking mundial, se había impuesto por 6-4, 6-7 (6) y 6-3 pero jugó con un vendaje en su pierna izquierda y también había pedido atención médica antes del tercer parcial. Se disponía a defender los puntos del 2025, donde llegó a cuartos de final, pero un problema en el sóleo izquierdo le impidió afrontar el duelo ante Tirante, por lo que su año se terminó oficialmente con este retiro.

De esta manera, Tirante avanza directamente a cuartos y quedó como el único argentino en pie, ya que Juan Manuel Cerúndolo cayó en el primer turno ante Alex Michelsen. Karate Kid había conseguido su lugar en esta instancia tras superar al español Jaume Munar por 7-6 (3) y 6-3. Con la baja de su compatriota, el platense avanzó sin jugar entre los ocho mejores, donde lo espera un difícil cotejo ante el noruego Casper Ruud.

Cerúndolo también se despidió

Luego de un debut bastante positivo al vencer con autoridad al sueco Elias Ymer, la Computadora quedó en el camino en su segunda vez ante Michelsen, al que había vencido en el único duelo entre ambos. El porteño de 24 años desperdició un par de ocasiones de quiebre en la primera manga, que el norteamericano no perdonó llegado el momento: quiebre en el sexto game para después ponerse 5-2, ventaja que manejó para sellar el posterior 6-3.

En la segunda manga, un mal arranque de Cerúndolo cediendo su servicio fue remontado por el argentino, que pasó del 0-2 al 2-2. Sin embargo, el estadounidense volvió a quebrar y sacó distancia ante un argentino que se quedó sin respuestas. Luego de confirmar la ruptura con el 4-2, Michelsen volvió a quedarse con el saque rival para terminar dando el golpe de gracia y cerrar el duelo 6-3 y 6-2 en su favor.