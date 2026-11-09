En una nueva semana buscando ascender en el ranking ATP, Tomás Etcheverry se enfrenta ante el sueco Max Dahlin en el ATP 250 de Estocolmo. El platense, que viene de hacer octavos en el Masters 1000 de Paris, pretende continuar un buen cierre de 2026 ante el local en un certamen donde defiende puntos hasta cuartos de final. De ganar, se sumaría a Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo, que ayer debutaron con victorias.

En una semana en París donde superó al ruso Andrey Rublev y al australiano Alex de Miñaur (su primer triunfo contra un Top 10) antes de caer en octavos de final frente al australiano Rinky Hijikata, Etcheverry pudo retornar al top 30 del ranking ATP, al ubicarse en el 29° lugar. Una buena semana en suelo helvético le permitirá no solamente defender lo conseguido en 2025, donde llegó a cuartos de final, sino establecerse en esas posiciones del escalafón.

La jornada en el ATP de Estocolmo comenzó ayer con con antecedentes positivos para la delegación nacional: Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo se estrenaron con victoria durante el domingo y lograron la clasificación a los octavos de final. Tirante superó al español Jaume Munar por 7-6(3) y 6-3, mientras que el menor de los Cerúndolo venció al tenista local Elias Ymer con parciales de 6-1 y 7-6(4).