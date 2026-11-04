En una semana que está siendo de lo más positiva, Tomás Etcheverry sacó por 7-6 (2) y 6-3 a Álex De Miñaur en la segunda ronda del Masters 1000 de París. Luego de comenzar batiendo a Andrey Rublev y cortando una racha de seis derrotas consecutivas, el Retu sacó al 9° del mundo en sets corridos para alcanzar, además de su primer triunfo ante un Top 10, los octavos del último Masters 1000 de la temporada, donde podría medirse contra Novak Djokovic.

En un primer set muy parejo, De Miñaur salió a jugar más agresivo y molestaba al argentino con sus devoluciones, desperdiciando algunas chances de quiebre hasta que encontró la primera rotura que lo puso 3-1 arriba. Sin embargo, rápidamente Etcheverry reaccionó y levantó el nivel para volver a la paridad. Desde ahí, ambos sostuvieron su saque hasta que en el 5-5 el 9° del mundo tuvo otras dos chances de quiebre. No obstante, Tomy supo resistir, levantarse y llegar a un tiebreak donde dominó desde el principio y sostuvo la ventaja para el 7-2 que le entregó la primera manga.

Etcheverry consiguió ante De Miñaur su primera victoria ante un top 10. (Foto: ATP Tour)

En el segundo set la historia comenzaba nuevamente igualada, algo que se sostuvo hasta el 2-2. Allí, Etcheverry el control del juego a partir de su derecha. El platense empezó hacer diferencias con el drive y lastimó hasta encontrar el quiebre que lo puso 4-2. Desde ese punto, el Retu fue capaz de sostener la ventaja manteniendo el saque y prácticamente sin fisuras hasta materializar una victoria fundamental para él. Batacazo del argentino 31° del mundo, que firma su primer triunfo ante un Top 10 y sigue avanzando en el Masters 1000 de París.