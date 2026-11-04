Después de su victoria de ayer y una ayuda externa de Tomás Etcheverry en el primer turno, Novak Djokovic perdió en segunda ronda del Masters 1000 de París y volvió a quedarse sin el ATP Finals de Turín. El serbio, hoy ubicado 11° del mundo, perdió 2-6, 6-3 y 6-3 ante Rinky Hijikata, australiano ubicado en el puesto 83, y sepultó sus chances de meterse en el Torneo de Maestro, dejándole casi servida la plaza al español Rafael Jódar, 10° en el ranking ATP, que aumentó sus chances de meterse en el último torneo de la temporada después de las derrotas de Frances Tiafoe y Álex De Miñaur ante Quentin Halys y Tomás Etcheverry.

La segunda ronda del Masters 1000 de París impactó inesperadamente el escenario de la Race to Turin, clasificación que determina quiénes disputarán las ATP Finals. El estadounidense quedó con 3.390 puntos, mientras que Jódar suma 3.234 y ocupa por ahora el último puesto de acceso. Por su parte, De Miñaur quedó eliminado de la carrera tras perder ante Etcheverry, ya que defendía los cuartos de final de 2025 en el certamen parisino. Djokovic acumula 2.940 unidades, pero necesitaba meterse al menos en semis y, con su caída ante Hijikata, su chance se fue definitivamente.

Al que le quedó una enorme chance de meterse en el ATP Finals con lo acontecido hoy es a Jódar, sin dudas la sensación de este 2026. Pese a que corre con ventaja, el español debe estar atento a sus otros competidores directos. Taylor Fritz y Tommy Paul también conservan chances matemáticas de obtener su boleto a Turín. Recordemos que el 9° del mundo se meterá en el Torneo de Maestros este año por la baja del italiano Jannik Sinner. Por lo pronto, lo cierto es que después de dos ausencias consecutivas, Nole vuelve a perderse el último certamen del año.