En uno de sus mayores desafíos del 2026, Tomás Etcheverry luchó pero cayó ante Carlos Alcaraz por los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo. El número 1 del mundo, que venía de eliminar a Sebastián Báez, otro argentino, superó al Retu por 6-1, 4-6 y 6-3 y dejó al certamen de Mónaco sin presencia argentina en singles. Ahora, el español se medirá ante Alexander Bublik en cuartos de final.

La primera manga se dio enteramente en favor del español, que quebró rápidamente el servicio del platense, encadenó ocho puntos consecutivos y se adelantó 2-0. A pesar de una respuesta de Etcheverry ganando su saque en cero, en el quinto game cometió dos dobles faltas que le costaron el servicio y quedó 1-4. Esto encaminó la historia para que Charly se quede con el set por 6-1.

El segundo set se combinaron dos cosas: una levantada de Etcheverry y un flojo desempeño del español, que culminó con 23 errores no forzados. Lo aprovechó el Retu, que apostó a los intercambios largos, mejoró la precisión del drive y terminó sacando rédito con dos quiebres sobre el murciano que redonearon el 6-4 en la segunda manga.

El set definitivo no comenzó de la mejor forma para el argentino, que resignó su servicio en el primer turno de saque y a pesar de pelear los tres games estaba 0-3. En el séptimo game apareció la gran oportunidad para Etcheverry, que logró un break point en el 40-30 pero por centímetros el español logró esquivar la bala y quedar 5-2 arriba. A pesar de la lucha del Retu que empujó a su rival a un largo game de saque para ganarle, finalmente Alcaraz cerró la victoria 6-3 para sacar boleto a cuartos.

Se cierra una semana positiva para Etcheverry, que nunca había llegado a octavos de un Masters 1000 y ahora lo logra en ediciones consecutivas tras su actuación en el Miami Open. Para Alcaraz continúa la defensa del título conseguido en 2025, que ahora deberá continuar frente al kazajo Bublik (11° del mundo) que ganó 6-2 y 7-5 contra el checo Jiri Lehecka.