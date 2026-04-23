En una jornada con muchos argentinos en cancha en el Madrid Open 2026, hubo tres victorias y una derrota confirmada en la Caja Mágica. Mariano Navone comenzó el día ganándole por 6-3 y 6-4 a Nuno Borges y avanzó a la segunda ronda mientras que Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo también accedieron a la siguiente fase. El Brujo superó 6-2 y 6-4 al veterano Gael Monfils, mientras que Juanma superó por doble 6-4 a Daniel Altmaier. Por su parte, Sebastián Báez se despidió al caer en sets corridos con Vilius Gaubas.

El día comenzó con un Navone que no dejó dudas ante el portugués Borges. En el primer set, el de 9 de Julio sacó distancia de 5-1 y pese a desperdiciar cinco set points y terminar entregando su servicio, logró llevárselo por 6-3. En la segunda manga, Nave logró un oportuno break en el séptimo juego y no dio ninguna ventaja con su saque (sólo cedió un punto en sus últimos dos turnos) para redondear el 6-3 y 6-4 que lo deposita en la siguiente ronda, donde se enfrentará nada menos que a Alexander Zverev.

Por su parte, Ugo Carabelli tenía enfrente a un histórico como Monfils en el año de su retiro, pero no tuvo piedad y lo superó en sets corridos. El Brujo comprometió al francés con su juego desde el fondo y, tras un comienzo parejo, llevó a su rival a un terreno donde cometió errores y cedió su saque en el sexto game, ventaja que el argentino manejó para terminar el set 6-3 en su favor. En el segundo parcial, el galo de 39 años tuvo dos chances de quiebre al principio, pero Carabelli logró zafarse. En un contexto más parejo, finalmente el porteño de 26 años encontró la llave quebrando en el noveno juego para terminar sellando su triunfo con el servicio.

En la tercera victoria de la jornada para un albiceleste, Juan Manuel Cerúndolo, que se sacó de encima a Altmaier por un doble 6-4. La Compu, 67° del mundo, superó un mal arranque que lo tuvo 0-3 y de ahí en adelante mostró un nivel alto donde no flaqueó en ningún momento con su servicio. El menor de los hermanos logró cerrar el partido en una hora y 15 minutos de juego ante el alemán. En la siguiente ronda se enfrentará al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi.

Báez cayó y continúa en un mal momento

El bonaerese no se ha podido asentar en el último tiempo y sumó una nueva derrota ante el lituano Gaubas, de 21 años, que venía de superar la fase clasificatoria. Seba sólo pudo ganar dos partidos en tres torneos jugados en la gira europea de tierra batida. El primer set fue muy parejo, pero se le escapó sobre el final cuando su rival lo complicó con sus devoluciones, llevándose un game clave que decantó la manga 7-5 en su favor. Ya el segundo parcial fue diferente: con alguna dificultad física, Báez tuvo muy pocas respuestas y cedió su servicio dos veces seguidas, distancia que el europeo plasmó en un 6-1 final.