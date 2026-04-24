En otro día positivo para el tenis argentino, Thiago Tirante metió un triunfazo contra Tommy Paul en el Madrid Open. El platense, que venía de empezar con el pie derecho, sacó al número 18 del ranking ATP y se metió en tercera ronda en la Caja Mágica. Al gran triunfo de Karate Kid se le sumaron la victoria de Tomás Etcheverry en sets corridos ante Sebastian Ofner y el éxito de Solana Sierra, que avanzó luego de ganarle 6-2 y 6-4 a Magdalena Frech (38°).

Ratificando que está en uno de los mejores momentos de su carrera, Tirante sacó adelante un partido muy parejo con un gran nivel tenístico. Con ambos dando muy pocas ventajas en sus respectivos saques, el platense insinuó con la devolución hasta que en el undécimo juego tomó la iniciativa y logró concretar un quiebre decisivo que confirmó con su servicio, llevándose el parcial por 7-5. En el segundo parcial, Karate Kid estuvo cerca de quebrar al comienzo pero desperdició tres break points pero tuvo revancha más adelante: en el séptimo juego consiguió romper el saque de Paul para luego cerrar la victoria dominando con el saque.

Tras sostenerse con el servicio, la historia finalizó con un 7-5 y 6-4 para Tirante, en su tercer victoria en un Masters 1000, sin dudas la más resonante de todas que confirma un gran presente en polvo de ladrillo. Su siguiente escollo en la tercera ronda será el británico Cameron Norris, 19° del mundo.

Etcheverry y Sierra ganaron y pasaron de ronda

El platense, segunda mejor raqueta argentina, se quedó con un triunfo en su primer encuentro en el Madrid Open sin demasiado esfuerzo ante Ofner. El Retu estuvo muy certero con su servicio y generó complicaciones a su rival con la devolución, lo que le dio un rápido 3-0 al comienzo. Luego el austríaco se acomodó, pero ya no pudo recortar la ventaja a un Etcheverry que cerró 6-4 esa primera manga.

En la segunda manga, otra vez el argentino aprovechó un comienzo sólido para sacar ventaja de 2-0, que logró sostener con un buen nivel ejecutando de derecha. A pesar de que tuvo un break point desaprovechado, Etcheverry no tuvo sobresaltos para manejar una distancia que cerró su victoria por doble 6-4. Su próximo rival será el joven croata Dino Prizmic, de 20 años y 87º en el escalafón ATP, quien este dio el golpe al dejar en el camino a Ben Shelton, número 6 del mundo.

Etcheverry, a paso firme ante Ofner.

Por su parte, Sierra sigue en una buena semana en la Caja Mágica luego de remontar ante Dayana Yastremska. En los primeros cuatro juegos la argentina se mostró más agresiva para concretar el break en el quinto y ponerse 4-2. Ya con el envión, aumentó su ventaja para estar 5-2 y cerrar el set en algo más de media hora.

Solana Sierra sumó una nueva victoria y avanzó a tercera ronda. (Foto: Instagram: @solana_sierra)

En el segundo set, la marplatense de 21 años siguió manejando el duelo ante una Frech que no aparentaba estar del todo cómoda y en el primer juego ya cedió el servicio. Desde ese momento, Sierra aceleró y consiguió un nuevo quiebre que la puso 5-1, al borde de sellar una victoria aplastante, pero esto se iba a terminar demorando. La polaca salvó tres match points y preocupó un poco a la argentina, que sin embargo terminó materializando su triunfo en el siguiente turno de saque. Buena victoria de Solana, que avanza a tercera ronda por primera vez en un Masters 1000 y enfrentará a Zeynep Sönmez en su próximo encuentro.